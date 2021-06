NEW YORK - New York telah mencabut semua pembatasan terkait COVID 19. Gubernur Negara Bagian New York, Andrew Cuomo baru-baru ini mengumumkan pencabutan semua pembatasan COVID di seluruh negara bagian, karena sekitar 70 persen dari populasinya telah menerima setidaknya satu dosis suntikan vaksinasi COVID.

"Negara bagian telah mencapai tonggak penting, dan bahwa mereka akan melakukan semua upaya untuk terus mendorong untuk berbuat lebih banyak," katanya saat konferensi pers yang dilansir Okezone dari Times of India.

"Negara bagian akan terus mendorong lebih banyak warga New York untuk divaksinasi," tambahnya.

Selanjutnya, untuk merayakan kesempatan ini, sebanyak 13 titik di negara bagian itu akan menyalakan cahaya berwarna biru dan emas, sedangkan 10 situs di seluruh Negara Bagian New York akan menyaksikan pertunjukan kembang api pada Selasa malam.

Sesuai laporan, pembatasan di seluruh bidang sosial dan komersial telah dicabut. Menguraikan lebih lanjut tentang ini, Cuomo menambahkan bahwa beberapa batasan berdasarkan pedoman dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS akan tetap berlaku, dengan langkah-langkah mitigasi masih diperlukan dalam pengaturan angkutan umum dan perawatan kesehatan.

Kabarnya, bisnis tidak akan lagi mengharuskan orang yang divaksinasi menjaga jarak enam kaki dan juga memakai masker untuk pencegahan.

Namun, mereka yang tidak divaksinasi tetap diharuskan memakai masker dan menjaga jarak di tempat umum. Penduduk yang tidak divaksinasi mungkin juga perlu menunjukkan bukti tes Coronavirus negatif baru-baru ini untuk masuk ke beberapa tempat acara. Laporan mengatakan bahwa sekarang sebagian besar negara bagian AS bergerak maju untuk mencabut atau melonggarkan pembatasan terkait COVID saat virus mereda dan dorongan vaksinasi berkembang. Mengenai perjalanan, Gubernur menambahkan bahwa Negara Bagian New York juga akan menerapkan kampanye $40 juta untuk menarik wisatawan internasional dan domestik ke New York.