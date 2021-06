PT MNC Land Tbk (IDX: KPIG) Kamis (17/6/2021) mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2021 terkait status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata MNC Lido City.

Terbitnya PP tertanggal 16 Juni 2021 itu, sekaligus mengatur segala aturan terkait KEK MNC Lido City, termasuk insentif pajak dan aturan lainnya yang melekat seperti lalu lintas barang, ketenagakerjaan maupun pertanahan.

"Dengan telah terbitnya PP tentang KEK Pariwisata Lido ini, praktis seluruh investor dan pelaku usaha di dalam KEK MNC Lido City sudah dapat menikmati insentif yang melekat pada kawasan ekonomi khusus," kata Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

Terbitnya PP 69/2021 dinilai menjadi kabar baik untuk industri pariwisata di tanah air. KEK MNC Lido City menjadi mercusuar, sekaligus menempatkan Indonesia sejajar dan mampu bersaing di pasar global, serta menjadi kebanggan untuk bangsa.

KEK MNC Lido City Terus Percantik Diri

Sampai dengan bulan Juni 2021, pembangunan infrastruktur dan sejumlah proyek di KEK MNC Lido City berjalan pesat.

Infrastruktur jalan sudah mencapai lebih dari 10KM, dengan kualitas layaknya jalan-jalan utama di kota besar, berkapasitas lajur di kedua arah, dilengkapi dengan trotoar dan jalur hijau, sebagai komitmen sustainability environment di KEK MNC Lido City.

Selain itu, berbagai proyek sudah dimulai. Bahkan diantaranya direncanakan akan selesai pada tahun 2021. Lido Music & Art Center, contohnya. Tempat konser berkapasitas 50rb pengunjung itu, ditargetkan selesai pada akhir tahun 2021, dan siap menjamu para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Selain Lido Music & Art Center, Lido Lake Resort by MNC Hotel sudah lebih awal beroperasi dan terintegrasi dengan Lido Adventure Park, kawasan rekreasi outbond terbesar di Asia Tenggara.

Kesuksesan dan komitmen KEK MNC Lido City sebagai the largest and most integrated beautiful entertainment resort in Indonesia sudah tampak sejak awal. Lido Lake Resort by MNC Hotel adalah hotel pilihan Tripadvisor Travelers tiga tahun berturut-turut.

Saat ini, Lido Lake Resort by MNC Hotel sedang menambah jumlah kamar dan fasilitas untuk menjawab kebutuhan para pengunjung, sekaligus mengantisipasi saat International Golf Club Lido dan Lido Music & Art Center resmi beroperasi.

Hampir di waktu yang bersamaan, PT MNC Land Tbk juga sudah memulai pembangunan Movieland, yang akan menjadi creative hub, sekaligus pusat industri film tercanggih dan terbesar yang pernah dimiliki Indonesia. Bahkan, sejumlah pelaku industri film, kawasan seluas 21 hektar akan menjadi pilihan tempat lokasi shooting film-film box office yang tak kalah dengan Hollywood. Menyusul sejumlah proyek yang tengah berjalan di KEK MNC Lido City, tak lama lagi akan dimulai pembangunan MNC Park sebuah theme park berkelas dunia yang pertama di Indonesia, dan Lido World Garden yang akan dikembangkan sebagai edu-tourism dengan menghadirkan keindahan taman-taman di dunia. Sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata, saat mega proyek ini selesai, KEK MNC Lido City menarik lebih dari 5juta turis domestik dan internasional, yang menjadikan KEK MNC Lido City masuk dalam jajaran tujuan wisata favorit di dunia, sekaligus menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.