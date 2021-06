SOSIALISASI pengembangan desa wisata dalam percepatan pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) terus dikebut Kemenparekraf.

Kali ini, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengajak Youtuber, Atta Halilintar dan Thariq Halilintar berkunjung ke Kampoeng Karst Rammang Rammang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 17 Juni 2021.

Kehadiran Sandiaga Uno di kawasan pegunungan karst terbesar ketiga di dunia itu disambut Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah, Plt Gubernur Sulewasi Selatan Andi Sudirman serta Bupati dan Wakil Bupati Maros, Andi Syafril Chaidir Syam dan Suhartina.

"Saya Ingin masyarakat Kampoeng Karst Rammang Rammang memberikan sambutan terhangat untuk Atta Halilintar dan Thariq Halilintar, beserta Youtuber lokal kita," ungkap Sandiaga Uno.

"Kita harapkan kehadiran mereka dapat mempromosikan Kampoeng Karst Rammang Rammang agar pariwisata dan ekonomi kreatif kembali pulih, terbuka peluang usaha dan lapangan kerja seluas-luasnya," ujarnya berharap.

Mengawali sambutannya, Sandiaga Uno menunjukkan jurus bangau terbang andalannya.

Jurus itu katanya sebagai simbol kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kampoeng Karst Rammang Rammang.

Selanjutnya, dirinya pun memberikan sebuah pantun yang berisi harapan agar masyarakat Kampoeng Karst Rammang Rammang dapat mendukung langkah bersama dalam pemulihan sektor parekraf nasional.

'Terbang ke makasar dari bandara Soekarno Hatta, sampai di sana langsung melihat destinasi wisata'.

'Mari terus dukung pengembangan desa wisata, agar masyarakat Indonesia sejahtera dan Indonesia makin berjaya'.

Pantun sederhana itu pun disambut sorak sorai masyarakat Kampoeng Karst Rammang Rammang.

Mereka mengaku siap dan bersemangat untuk menjadikan kampung mereka menjadi salah satu desa wisata unggulan di Sulawesi Selatan.

Semangat yang ditunjukkan masyarakat pun dirasakannya merupakan sinyal positif atas kebangkitan parekraf di Kampoeng Karst Rammang Rammang.

"Ini tentunya kebanggaan kita di Kabupaten Maros ini dan saya tadi mengecek langsung dari segi aspek desa digitalnya masih perlu peningkatan dari penguatan sinyal-langsung kita eksekusi, terhubung dengan provider Telkomsel, jaringan dan juga Tower Bersama kita harapkan sinyal semakin membaik," ungkap Sandiaga Uno.

"Setuju semua?," tanya Sandiaga Uno dijawab kompak puluhan orang warga.

Selanjutnya, Sandiaga Uno mengaku akan meningkatkan fasilitas di Kampoeng Karst Rammang Rammang.

Di antaranya listrik dan beberapa fasilitas lainnya seperti pengelolaan sampah, sehingga Kampoeng Karst Rammang Rammang layak menjadi destinasi UNESCO Global Geopark.

"Semua dukung ya? Semua siap dukung?," tanya Sandiaga Uno lagi dijawab dukungan oleh masyarakat Kampoeng Karst Rammang Rammang.

"Mari bangkit di saat sulit, menang melawan covid. Together Rammang Rammang, yes we can do it," ujar tegas Sandiaga Uno Bersemangat.

Mengakhiri sambutannya, Sandiaga Uno menyampaikan kembali sebuah pantun.

Pantun berisi ajakan agar seluruh masyarakat Kampoeng Karst Rammang Rammang dapat ikut serta dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021.

'Pindah ke rumah baru eh melihat hantu, hantunya ramah pakai nyapa dari atas rak baju'.

'Rekan-rekan ayo sukseskan program ADWI 2021, agar seluruh desa wisata Indonesia makin melesat maju'.

"Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan perjumpaan kita di sini akan membangkitkan semangat dan memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Maros, Sulawesi Selatan," tutupnya.