SHANGHAI - Sebuah Galeri di Shanghai meminta maaf karena memamerkan video tujuh jam di mana seorang seniman memfilmkan wanita yang lewat sebelum memberi mereka skor dan memeringkatkan mereka dari yang tercantik hingga paling jelek.

Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan pada Jumat, galeri seni nirlaba OCAT Shanghai meminta maaf kepada setiap pengunjung yang terganggu, terluka, dan merasa tidak nyaman oleh karya tersebut, dengan mengatakan ada kelalaian dalam uji tuntas.

Dalam video kontroversial berjudul "Uglier and Uglier," artis Song Ta merekam dan memberi peringkat mahasiswa di almamaternya berdasarkan penampilan mereka. Awalnya diproduksi pada tahun 2012, judul dalam bahasa Cina karya itu secara harfiah diterjemahkan sebagai "bunga sekolah", sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan mahasiswi cantik.

Video tersebut telah dipamerkan sejak April sebagai bagian dari pameran kelompok bertajuk "Dampak Melingkar: Seni Video 21". Pertunjukan tersebut telah ditutup untuk umum, dengan OCAT Shanghai mengonfirmasi bahwa karya tersebut sudah ditarik.

Dalam sebuah program pameran, seniman merekomendasi agar pengunjung datang lebih awal ke galeri, karena videonya dimulai dengan yang menurutnya paling menarik.

“Dalam video (tujuh jam lebih) ini, Anda akan melihat mereka muncul dari yang tercantik hingga yang paling jelek,” kata Song, melansir laman CNN. “Jadi jika kamu ingin melihat ratu kampus, kamu harus pergi ke museum sedini mungkin. Kalau tidak, ketika senja datang, tempat ini akan menjadi neraka”

Baik Song maupun perwakilan galerinya tidak menanggapi permintaan komentar CNN.

Keputusan OCAT Shanghai untuk menarik pekerjaan itu menyusul meningkatnya kemarahan di media sosial China. Tagar tentang video tersebut telah dilihat 95 juta kali di platform microblogging Weibo pada saat publikasi.

Seorang pengguna meminta kurator pertunjukan untuk mengundurkan diri, dengan mengatakan dia tidak dapat membedakan antara seni modern dan sampah. Sementara yang lain mengatakan karya tersebut menghina perempuan dan melanggar (atas) hak hukum mereka.

"Menyamar, mengintip dengan (menyebutnya) 'seni' dan pameran, dan mengabaikan moralitas serta hukum," tulis komentar pengguna lain. "Song Ta dan OCAT sama-sama sampah."

Dalam wawancara tahun 2019 dengan outlet media Tiongkok BIE, yang secara resmi dikenal sebagai Wakil Tiongkok, Song menyamakan karyanya dengan pemotretan gaya jalanan. Dia mengatakan dia telah meminta seorang asisten wanita untuk membantu syuting, untuk membuatnya tidak terlalu menyeramkan, meskipun dalam brosur pameran tersebut ia mengatakan memproduksi video sambil merekam merekam gadis-gadis yang lewat secara acak.

CNN tidak dapat mengkonfirmasi apakah salah satu wanita yang ditampilkan dalam video tersebut setuju untuk difilmkan. Permintaan maaf OCAT Shanghai mengatakan pekerjaan itu dicurigai pelanggaran dan masalah lainnya.

"OCAT Shanghai akan melakukan ... refleksi diri, pemeriksaan diri dan refleksi pada isu-isu publik dan keprihatinan sosial yang disebabkan oleh insiden ini," lanjut pernyataan itu.

"Sebagai galeri seni yang mendukung keragaman konsep seni, kami akan mengambil ini sebagai pelajaran, dan terus meningkatkan diri, memperlakukan semua orang dengan empati."

Dalam wawancara BIE-nya, Song mengatakan dia mendanai "Uglier and Uglier" dengan hibah seni, yang membayar tiga asisten. Dia membagi wanita menjadi "tiga folder besar: cantik, sedang, jelek," yang kemudian dibagi lagi dan diberi peringkat.

Pada tahun 2013, "Uglier and Uglier" ditampilkan di Pusat Seni Kontemporer UCCA di Beijing. Song kemudian memberikan ceramah di lembaga tersebut, yang menggambarkan karya-karyanya sebagai karya yang “sangat lucu” dan sering mempertanyakan kode etik masyarakat yang mapan.

Pada tahun 2014, Song juga dilaporkan menampilkan versi live dari "Uglier and Uglier," dengan nama yang diterjemahkan sebagai "One Is Worse Than Another," di mana ia mengurutkan 44 wanita berdasarkan daya tarik mereka.