MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno meluncurkan paket kegiatan wisata trail of civilization (jejak peradaban) Candi Borobudur.

Sandiaga Uno di Omah Mbudur Magelang, Jawa Tengah, Senin 21 Juni 2021 malam, mengatakan kegiatan ini akan memperkaya kunjungan, meningkatkan kualitas, memperlama tinggal, dan kualitas belanja wisatawan yang akan datang ke Borobudur.

"Hari ini kita meluncurkan trail of civilization dan tiga hari ke depan kami akan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan travel pattern atau pola perjalanan dan sudah ada lima yang diperkenalkan dan ini adalah tentang peradaban di mana ke Borobudur ini harus menghadirkan satu pengalaman unik dari kunjungan destinasi super prioritas ini," katanya.

Ia menyampaikan kegiatan ini adalah bagian dari kesiapan lima destinasi super prioritas yang harus diterapkan sesuai dengan protokol kesehatan, terutama sekarang memasuki PPKM yang lebih diperketat dan harapannya pariwisata yang lebih personalized, customized, localized, and smaller in size bisa dihadirkan dengan trail of civilization.

Menparekraf menjelaskan dari tiga hari ke depan akan ada kegiatan-kegiatan yang bentuknya kecil-kecil seperti malam ini makan malam dan berbagi pengalaman bersama UNESCO Jakarta, kemudian besuk ada yoga dan pembuatan gerabah serta beberapa kegiatan lainnya.

"Melalui kegiatan ini diharapkan agar masyarakat bisa bangkit, bisa menebar semangat dan pelaku ekonomi kreatif seperti Omah Mbudur ini dengan produk ekonomi kreatifnya bisa menggeliat kembali. Jadi ini merupakan satu semangat baru untuk bangkit dari di tengah-tengah pandemi ini," katanya.

Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rizki Handayani Mustafa mengatakan uji coba paket wisata ini digali dari relief Candi Borobudur.

"Perjalanan ini adalah menggali nilai-nilai dari apa yang ada di relief Candi Borobudur untuk meningkatkan atraksi wisata di sekitar Borobudur," katanya.

