MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, Bali akan dibuka sebagai destinasi berbasis vaksin mulai 1 Juli 2021. Wisatawan yang liburan ke Pulau Dewata bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19 secara gratis.

"Jadi, wisatawan baik nusantara maupun mancanegara itu akan mendapatkan vaksin secara gratis," ujar Sandiaga dalam Weekly Press Briefing secara virtual, Selasa (22/6/21).

Ia mengatakan bahwa program wisata berbasis vaksin di Bali merupakan kolaborasi Kemenparekraf dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Provinsi Bali.

Hal ini dilakukan guna membangkitkan pariwisata di Bali. Menurutnya, Work From Bali (WFB) yang belakangan ini mulai dilakukan, membantu meningkatkan wisata di Bali.

"Sudah terbukti telah meningkatkan wisata di Bali,” katanya.

Lebih lanjut, Bali menjadi wilayah pariwisata yang diprioritaskan untuk meluncurkan wisata vaksin, karena dirasa cukup memprihatinkan. Selanjutnya, destinasi wisata lainnya juga tak menutup kemungkinan akan dilakukan program yang sama seperti di Pulau Dewata itu.

"This is very very sad, Bali terus terkontraksi. Karena itu, Bali kami beri prioritas, bahwa Bali jadi yang pertama (wisata vaksin)," terang Sandi.

Adanya wisata vaksin ini tak hanya untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Akan tetapi untuk menjangkau penyaluran vaksinasi ini lebih mudah dan luas jangkauannya.

(sal)