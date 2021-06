JAKARTA MPI – Ada obyek wisata terbaru di Wonosobo yaitu Gunung Bismo yang menjadi destinasi yang tengah naik daun bagi pendaki gunung.

Gunung ini lokasinya berada di komplek Pegunungan Gunung Api Dieng tersebut menawarkan keindahan alam yang sangat asri yang belum banyak diketahui dan dijamah oleh para wisatawan ataupun pendaki.

Gunung Bismo merupakan bekas gunung api purba dengan kawah tua yang terpotong membuka ke arah tenggara. Kaldera kuno itu berbentuk seperti genggaman tangan, sehingga masyarakat sekitar menganggapnya sebagai cakar tangan salah satu tokoh wayang yaitu Pangeran Bismo.⁣

Gunung Bismo juga cocok bagi para pendaki pemula ataupun wisatawan yang ingin mencoba mendaki gunung yang tidak terlalu tinggi, karena gunung ini 'hanya' setinggi 2.365 Mdpl.

Penasaran mengenai spot pendakian asri yang lagi hits ini? Yuk simak informasinya.

Rute Pendakian

​Ada 3 rute pendakian yang bisa ditempuh jikalau ingin mendaki Gunung Bismo, yaitu rute via Silandak, via Deroduwur dan juga via Pulosari. Namun yang paling umum dipilih oleh pengunjung adalah rute Silandak.

Adapun untuk Basecamp Gunung Bismo via Silandak berlokasi di Desa Slukatan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah yang hanya berjarak sekitar 10 km dari pusat kota Wonosobo, dan bisa diakses menggunakan kendaraan dengan waktu tempuh sekitar 30 menit.

Harga Tiket Anda harus membayar biaya retribusi pendakian sebesar Rp15 ribu per orang. Anda bisa mendaki gunung ini kapan saja, karena Basecamp Gunung Bismo di buka 24 jam selama jalur pendakian dibuka untuk pendaki. Adapun untuk biaya penitipan kendaraan, pengunjung hanya perlu membayar Rp10 ribu untuk jenis kendaraan sepeda motor. Sesampainya di puncak gunung, pengunjung bisa melakukan camping di puncak lantas menikmati panorama alam berupa gunung-gunung lainnya yang berjajar yang tentu memanjakan mata saat siang hari. Sementara di malam hari, hamparan luas Kota Wonosobo dapat terlihat dengan gemerlap lampu kota yang mengiringinya.