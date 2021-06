PARIS - Disneyland Paris secara resmi membuka akomodasi barunya yaitu Disney’s Hotel di New York The Art of Marvel.

Pendirian ini adalah hotel pertama di dunia yang didedikasikan untuk karya seni Marvel.

Melansir dari laman dailystar.co.uk Rabu,(23/6/2021). Ini menampilkan lebih dari 350 karya seni MARVEL yang akan membawa para tamu ke galeri seni bergaya New York yang semarak saat berada di Disneyland Paris.

Hotel ini memberikan penghormatan kepada banyak pahlawan super dari warabala serta artis yang menciptakannya. Koleksi seni telah dibuat oleh lebih dari 110 seniman dari seluruh dunia.

Artis Inggris Liam Brazier, yang dikenal karena interpretasi ulang geometria karakter ikoniknya yang membuat beberapa karya untuk hotel termasuk potret kontemporer heroik Captain America, Thor dan Hulk menggunakan warna jenuh dan cerah serta garis yang menyoroti dinamisme pose Pahlawan Super.

Hotel bintang empat ini juga menawarkan Stasiun Pahlawan Super, Studio Desain Marvel dan Zona Pelatihan Pahlawan yang hanya sepelemparan batu dari Taman Disney.

Semua kamar 561 kamar di Disney’s Hotel New York The Art of Marvel bintang empat telah dirancang dan dibuat kontemporer untuk menceriminkan selera Urban New York yang canggih dan premium dari Tony Stark.

Setiap kamar menampilkan karya seni MARVEL sambil memberikan kenyamanan terbaik dan layanan serta fasilitas canggih seperti TV Ultra HD yang tersembunyi di cermin dinding.

Sementara itu, tamu yang memilih salah satu dari 64 kamar Empire State Club atau 25 suite dapat menikmati layanan premium tambahan seperti meja resepsionis pribadi terpisah, layanan valet gratis dan akses ke Empire State Lounge.

25 suite yang luas sangat cocok untuk penggemar karena di khususkan untuk Spider-Man, The Avengers dan lainnya. Mereka juga menawarkan kepada para tamu layanan dan fasilitas premium yang lebih eksklusif seperti bathtub spa, jubah mandi, dan sandal warna MARVEL Super Heroes. Natacha Rafalski, Presidente of Disneyland Paris, mengatakan:” Dengan kami mengambil satu langkaj lebih jauh ke dalam desain ulang penawaran hotel kami dan transformasi pengalaman tamu kami. “Ini juga merupakan simbol kebangkitan kembali industri pariwisata di mana resor kami akan terus memainkn peran penting.”