KABAR duka datang dari dunia hiburan Tanah Air. Artis Jane Shalimar tutup usia pada Minggu (4/7/2021) sekitar pukul 04.20 WIB. Ia sebelumnya sempat terinfeksi Covid-19 sebelum mengembuskan napas terakhirnya pagi tadi.

Kondisi kesehatan Jane sebenarnya sempat membaik setelah sempat kritis. Namun, takdir berkata lain karena Tuhan lebih memilih mengambilnya lebih cepat.

Banyak kenangan yang ditinggalkan Jane, baik dengan keluarga maupun sahabat dekatnya. Momen kebahagiaan itu kerap diposting di akun Instagram miliknya, janeshalimar_1. Salah satu yang menyita perhatian ialah kala ia berziarah ke Masjid Al Aqsa di Palestina sekita bulan Mei 2021 silam.

Pada sebuah postingannya, Jane mengunggah foto dirinya berlatar Masjidil Aqsa dengan mengenakan outfit panjang bermotif, lengkap dengan jilbab hitam berpadu syal di kepala hingga menutupi bahu.

Jane menampakkan ekspresi takjubnya, seolah tak menyangka bisa menginjakkan kaki di tempat yang pernah menjadi kiblat umat Islam itu.

(Foto: Instagram/@janeshalimar_1)

"I stand with Palestine........πŸ‡΅πŸ‡ΈπŸ‡΅πŸ‡ΈπŸ‡΅πŸ‡Έ," tulis Jane dalam caption fotonya.

Unggahan Jane saat itu mengundang simpati dan beragam komentar warganet. Berikut di antara respons netizen atas unggahan Jane tersebut.

"Saya pikir wanita palestina loh tadi kandaku😍," tulis pemilik akun @abdulgafurmasud.

"Thank you the great people of Indonesia ❀," komentar @ahmad_abu_omar_1

"Semoga kamu baik2 aja..selalu di lindungi oleh Allah Subhanahuwaataala..Aamiin..salam dari warga Malaysia..❀️," timpal @liyan1909.

"Cantikkk banget tanteeku❀️," sebut ninisangadjii.

Almarhumah Jane Shalimar akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan sekira pukul 10.00 WIB. Pemakaman akan menggunakan protokol Covid-19 ketat. Sebelumnya, pihak keluarga dan sahabat juga meminta maaf atas kesalahan Jane semasa hidupnya. "Mohon keihklasan doa dari bapak/ibu sekalian agar almarhumah mendapatkan maghfiroh Allah SWT dan di berikan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT serta mohon di buka kan pintu maaf atas segala kekhilafan almarhumah semasa hidupnya," demikian bunyi pesan yang tersebar di kalangan awak media.