THE Old Village of Lawers atau Desa Tua Lawers saat ini dijual seharga £125.000 (sekira Rp2,5 miliar), karena sudah ditinggalkan penduduknya. Desa di dataran tinggi Skotlandia ini disebut-sebut dihuni hantu.

Desa yang ditinggalkan sejak tahun 1926 ini konon dihantui oleh arwah Lady of Lawers, seorang mantan penduduk yang dikenal karena ramalannya yang menakutkan.

Situs yang ditinggalkan mencakup 3,31 hektar dan dilengkapi dengan pantai pribadi, reruntuhan abad ke-17, hutan asli, dan hak memancing di Loch Tay, menurut Goldcrest Land and Forestry Group.

Melansir dari Insider, Kamis (8/7/2021), desa ini terletak di tepi Loch Tay di Perthshire. Sekitar satu jam 40 menit berkendara dari kota Glasgow.

Setelah meminta izin dari Goldcrest Land and Forestry Group, seorang traveler wanita memutuskan untuk melakukan perjalanan dan menjelajahi desa sendiri.

Reruntuhan kuno di Desa Tua Lawers di Skotlandia (Insider/Mikhaila Friel)

Butuh sekitar 10 menit untuk berjalan menyusuri jalan setapak, yang dilapisi dengan lahan pertanian di kedua sisinya.

“Ketika saya ini sampai di ujung jalan, hal pertama yang bisa saya lihat adalah lebih banyak sapi, yang semuanya tampak menatap saya,” katanya.

Tidak seperti sapi-sapi yang ia lewati di kedua sisi jalan, sapi-sapi ini tidak berada di padang yang berpagar – mereka berada di tempat terbuka. Ia menjaga jarak, berusaha untuk tidak mengganggu mereka saat berjalan ke situs bersejarah.

Kemudian wanita ini mendekati gugusan reruntuhan kuno milik bekas penduduk Desa Tua pada abad ke-17.

Reruntuhan House of Lawers menghadap ke pantai pribadi situs. Penghuni terakhirnya adalah Lady of Lawers, yang dikatakan menghantui desa hingga hari ini.

Lady of Lawers dikenang karena "nubuatannya yang tampaknya menjadi kenyataan, dan hal-hal yang dia katakan menjadi kenyataan hingga hari ini," Jon Lambert, seorang mitra di Goldcrest Land and Forestry Group, memberi tahu wanita itu sebelum kunjungan.

Lawers dengan tepat meramalkan bahwa gereja desa akan rusak dalam badai petir. Dia juga meramalkan "kapal yang didorong oleh asap" jauh sebelum pembangunan kapal uap.

Meskipun demikian, daerah itu tidak terasa angker bagi wanita tersebut. Bahkan, hal yang paling menakutkan tentang itu adalah jelatang dan sapi, yang (sayangnya tidak digambarkan) menatapku dari balik reruntuhan saat ia mengambil foto.

Pantai pribadi situs yang indah dapat dicapai dengan berjalan kaki singkat dari reruntuhan, dan menghadap Ben Lawers. Sementara desa yang ditinggalkan kecil dan ditumbuhi banyak tempat, reruntuhan kuno dan pantai pribadi menjadikannya tempat yang sempurna untuk penggemar sejarah dan introvert. Danau ini sangat ideal untuk memancing, berperahu, dan berenang. Belum lagi, dikelilingi oleh hutan yang membuatnya sangat pribadi. “Saya hanya melihat dua orang lain di desa yang ditinggalkan ketika saya di sana.” “Saya membayangkan bahwa karena lokasinya yang terpencil, desa ini sunyi sepanjang tahun, menjadikannya tempat yang sempurna bagi para introvert, penggemar sejarah, atau bagi mereka yang hanya mencari kesempatan untuk melarikan diri untuk sementara waktu.”