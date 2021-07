BAGI sebagian wanita, menjadi seorang pramugari ialah profesi yang paling diharapkan. Dengan menjadi pramugari, mereka berkesempatan untuk mengunjungi berbagai daerah hingga berkeliling dunia.

Pramugari tak dipungkiri dikenal dengan sosoknya yang cantik, seperti pramugari yang satu ini yakni Khoirunnisa. Paras wajahnya mampu membuat lelaki meleleh tak berdaya. Penasaran seperti apa eloknya paras Khoirunnisa? Berikut ulasannya sebagaimana dirangkum Okezone dari akun Instagram pribadinya, @ni.sa, Senin (12/7/2021).

Berenang cantik

Pada Juli 2020 silam, Khoirunnisa melalui akun instagram pribadinya membagikan potret dirinya sedang berenang, yang membuat dirinya semakin cantik, ia mengenakan bunga di telinganya.

Dengan memberi caption; “Jd duyung”. Postingannya ini menuai beragam komentar netizen.

“Cantik banget,” sebut pengguna akun @rhotetz.

(Foto: Instagram/@ni.sa)

"Gemoyy decch🙈💕," tulis @gabriellalika.

Bahkan salah seorang netizen menilai Khoirunnisa memiliki paras yang sekilas mirip dengan artis Nora Alexandra. "Ka nora. Is that u?," tanya pemilik akun @upa.mdn.

Pertanyaan itu tak diduga dijawab oleh Khoirunnisa. "Bukan:) wkwkw," jawab Khoirunnisa singkat.

Mirror selfie berseragam

Nampaknya sejak pandemi Covid-19, aktivitas penerbangan turut dibatasi. Seperti yang dialami pramugari cantik satu ini. Ia membagikan foto lama dirinya dengan hashtag #kangenterbang.

(Foto: Instagram/@ni.sa)

Sepertinya berparas menawan ini begitu merindukan penerbangannya sekaligus melakoni tugasnya sebagai pramugari. Mengenakan seragam oranye dan membawa koper hitam dengan sanggulan di kepala membuat Khoirunnisa terlihat kian menawan dan menjadi idaman kaum adam.

Mengenakan tanktop putih

Pada foto kali ini, Khorunnisa memakai tanktop putih dan celana jins. Paduan itu membuatnya terlihat seksi dengan menampakkan pinggulnya. “Hotter than ur ex, better than ur next,” tulisnya dalam keterangan foto.

Postingan sontak memantik pujian dari warganet. “Buseet pedes,” tulis pemilik akun @darielfp_

(Foto: Instagram/@ni.sa)

“Hampir kepeleset aku barusan,” timpal akun @rashidsastrawinata. Komentar ini lalu dijawab oleh Khoirunnisa: “hati-hati licin,” jawabnya.

Berenang di pantai

Khoirunnisa semakin terlihat cantik dengan mengenakan baju pantai lengkap dengan kacamata hitam. Ia berpose dengan style rambut yang diikat sehingga membuatnya kian memesona.

(Foto: Instagram/@ni.sa)

Meski tak banyak mendapat komentar netizen, namun postingan ini mendapat banyak sekali likes dari para followers-nya di Instagram.