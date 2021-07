MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyebut, dengan mendorong pelaku usaha khususnya di sektor ekonomi kreatif maka dapat menghadirkan konten kreatif di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.

Terlebih, kata Sandi, di masa PPKM Darurat yang mengharuskan masyarakat untuk tetap di rumah saja, membuat arus digitalisasi berkembang semakin besar. Hal inilah dikatakan Sandi berpotensi membuka peluang usaha dan lapangan kerja.

Ia melanjutkan, di tengah PPKM darurat ini, dirinya ingin agar seluruh masyarakat bisa saling mendukung sektor ekonomi kreatif, dengan menghadirkan konten-konten yang kreatif dan inovatif.

"Salah satunya adalah dengan menjadi entrepreneur (wirausaha) dan membuka lapangan kerja, seperti pada bidang yang kini sedang berkembang pesat di sektor ekonomi kreatif dan berkaitan dengan kreativitas seperti kuliner, fesyen, aplikasi, atau konten digital," ujar Sandi dalam keterangan resminya dalam acara NGANTRI (Ngobrol Bareng Mas Menteri) edisi 'Yang DARURAT bukan cuma PPKM!!! Mas Menteri Juga, Siap-Siap Nih Diroasting Marshel'.

Ia menambahkan, pada 2019 lalu, sektor ekonomi kreatif memberi kontribusi sebesar Rp1,105 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Hal ini menempatkan sektor ekonomi kreatif Indonesia pada peringkat ketiga, setelah Amerika Serikat dengan Hollywood-nya, dan Korea Selatan dengan K-Popnya.

Terlebih lagi, lanjut dia, di tengah situasi yang sulit ini, semua pihak harus optimis ekonomi bangkit karena Indonesia alamnya indah.

"Kreativitas tinggi dan memiliki keinginan tinggi untuk terus berinovasi demi menyelesaikan masalah secara gotong royong. Insya Allah kita bisa bangkit di saat sulit, menang melawan Covid-19, together, yes we can do it,” pungkasnya.