SEORANG pramugari bernama Joselin Lora baru-baru ini memposting video di TikTok yang menunjukkan fungsi lemari tersembunyi di dalam pesawat. Persediaan itu untuk para penumpang yang membutuhkan perlengkapan mandi saat mereka memulai perjalanan.

Joselin Lora yang menggunakan akun TikTok @joselinlora7 memposting video yang menunjukkan dan mendiskusikan seluk beluk kabinet tersembunyi.

“Bagi yang terbang menggunakan Delta, terutama para wanita, di beberapa pesawat, ada tombol di bawah cermin di mana jika Anda menekannya, itu akan terbuka, Anda akan menemukan fasilitas kebutuhan Anda seperti pembalut,” ujar pramugari Delta US melalui video seperti dilansir dari Indy100, Sabtu (17/7/2021).

Begitu Anda menekan tombol, cermin akan terbuka, memperlihatkan lemari pembalut, tisu, sabun tangan, dan kantong kertas.

Lora kemudian mencatat bahwa jika di pesawat lain, itu merupakan "pull out box on the walls” atau kotak tarik yang berada di dinding.

Video yang telah ditonton lebih dari 3,2 juta kali ini disambut positif oleh banyak orang yang kini mengetahui penemuan tersebut.

"Terima kasih. Saya akan menggunakan ini untuk masa depan," tulis seseorang.

“Ya Tuhan, tidak mungkin. Saya ingat panik dan menjejali pakaian dalam saya dengan kertas toilet murah di penerbangan saya karena saya lupa tampon tambahan, ”tambah yang lain.

Komentator ketiga juga dapat membuktikan detail video Lora, dengan mengatakan, “Ini benar. Ibuku bekerja di Delta dan menyimpan barang-barang ini. Menyebalkannya ketika tidak digunakan karena mereka diharuskan untuk membuangnya. Gunakan mereka!” Tetapi orang lain percaya bahwa ini tidak boleh diakses oleh penumpang tanpa bantuan. “Ini untuk pramugari. Jika Anda meminta satu, mereka akan memberikannya kepada Anda. Anda tidak seharusnya melakukannya sendiri," kata mereka.