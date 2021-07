MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno resmi menyandang gelar doktor manajemen dari Universitas Pelita Harapan (UPH).

Gelar Doctor of Research in Management (DRM/Dr) itu diperolehnya dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) tertinggi 3,77. Sandi mendapat predikat Magna Cum Laude atau Lulus dengan Pujian.

Sandi pun tak lupa mengucap syukur atas pencapaiannya tersebut. Terlebih putri keduanya, Amyra Atheefa Uno juga telah merampungkan studi S1-nya pada Parsons School of Design.

"Alhamdulillah, hari ini mendapat dua hadiah dari Allah SWT. Pertama adalah gelar Doktor yang saya terima dari Universitas Pelita Harapan dalam wisuda yang dilakukan secara virtual. Yang kedua, anakku Amyra baru saja diwisuda, mendapatkan gelar Bachelornya (S1) dari Parsons School of Design," tulis Sandi melalui akun Instagramnya, @sandiuno, Sabtu (17/7/2021).

Sandi menambahkan, dirinya sebagai orangtua selalu mendukung sekaligus mendoakan yang terbaik demi kesuksesan sang buah hati. Ia berharap raihan prestasi itu dapat bermanfaat di tengah masyarakat.

(Foto: Instagram/@sandiuno)

"Semoga ilmu yang didapat bisa membawa berkah serta kebermanfaatan untuk orang banyak. Aamiin ya rabbal alamin. Wisudawan LDR (virtual) mana suaranya?," tutup Sandi.

Sekadar informasi, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu terdaftar sebagai mahasiswa S3 angkatan 2016. Sandi menempuh pendidikan ilmu manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Harapan (UPH).

Dalam disertasinya yang berjudul “The Effect of Entrepreneurial Values (EV) and Entrepreneurial Orientation (EO) on the Financial Performance and Their Impacts on Future Intention: An Empirical Evidence from Indonesia State–Owned Enterprise”, Sandiaga mengambil 81 perusahaan induk BUMN sebagai sampel penelitiannya untuk menguji peranan EV terhadap EO dengan berlandaskan teori dari Schwartz.

(put)