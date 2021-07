BICARA soal Bali seolah tiada habisnya. Pulau Dewata memang tak pernah kehabisan spot wisata dengan panorama alam mengagumkan. Salah satunya ialah Kintamani, yang terletak di Kabupaten Bangli, Bali.

Objek wisata dengan udara sejuk khas pengunungan yang dihiasi panorama gunung dan Danau Batur menjadi salah satu sasaran para pelancong.

Kintamani berada pada ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut (mdpl) atau berjarak sekitar 67 km ke arah timur laut dari Kota Denpasar.

Banyak tempat yang bisa disinggahi termasuk kafe instagramable yang bisa Anda jadikan sebagai spot terbaik menyaksikan sunrise.

(Foto: Instagram/@paperhills.id)

Salah satunya ialah Paperhills. Ya, kafe ini sangat cocok bagi Anda maupun kolega yang mencari suasana nyaman dan viev memanjakan mata.

Seorang TikTokers Gita Karina membagikan pengalamannya menikmati sunrise di kafe yang didominasi oleh warna pastel ini. Pada kesempatan itu ia sangat mengagumi view sunrise yang terlihat begitu indah dengan berlatar Gunung Batur yang menjulang.

"Best sunrise ever seen," tulis Gita melalui akun TikToknya, @Gita Karina.

Paperhills Cafe sebenarnya belum lama dibuka yakni sekitar Juni lalu. Melansir dari akun Instagramnya, @paperhills.id, kafe ini memiliki desain cantik berupa jendela kaca tinggi yang sangat pas digunakan sebagai latar foto bagi penghobi selfie. (Foto: instagram/@paperhills.id) Tak hanya itu, di kafe ini juga turut disediakan photobooth bagi pengunjung yang bisa dinikmati tanpa biaya sepeserpun alias gratis. Terdapat pula area VIP, di mana pengunjung dapat bersantai ria di atas matras sambil menikmati panorama pegunungan indah nan eksotis khas Kintamani.