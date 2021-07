SEORANG pramugari yang juga TikToker videonya viral lantaran membeberkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama dalam penerbangan di pesawat.

Dalam video berjudul 'Stop Doing This While Flying', pramugari bernama Kat Kamalani itu membagikan segala perbuatan yang dilarang saat Anda berada dalam pesawat.

Sebagai penumpang pesawat kata dia, dianjurkan untuk tidak menekan tombol 'Panggil Pramugari/Flight Attendant Button'. Sebab, hal itu akan membahayakan keamanan pesawat.

“Jika itu bukan keadaan darurat, kami akan langsung kembali untuk duduk,” ungkapnya.

Ia menulis di layar video untuk memastikan semua barang yang dibawa sudah siap sebelum memasuki atau keluar pesawat. Seperti selimut, headphone, dan makanan karena penerbangan tidak akan sempurna jika ada suatu barang yang tertinggal.

Namun, video ini akhirnya justru menuai kontroversi dari para netter.

“Jika tombol tersebut bukan untuk kita meminta tolong, lalu untuk apa fungsinya?” sindir pengguna akun @user746825.

“Saya pikir mereka akan datang padaku kapanpun mereka siap. Saya tidak tahu kalau mereka ternyata menyimpan dendam,” timpal @deenert.

(put)