SEORANG pramugari asal Amerika Serikat, Kat Kamalani mengunggah video berjudul 'How to get Special Treatment When Flying' di akun TikTok-nya. Video itupun viral dan menuai banyak komentar warganet.

Pada video tersebut ia mengungkap rahasia jika penumpang ingin diperlakukan 'istimewa' di pesawat selama mengudara.

“Jika Anda melakukan satu hal sederhana ini di pesawat, saya berjanji, Anda akan mendapatkan perlakuan seperti putri raja dari pramugari," kata Kat mengawali cerita.

Kat Kamalani lalu menjelaskan, menjadi pramugari memang pekerjaan yang melelahkan. Mereka melakukan zona waktu yang berbeda, bangun jam yang berbeda dan juga terkadang berurusan dengan pelanggan yang bisa saja tiba-tiba marah.

“Jadi saya berjanji, lain kali jika Anda terbang, bila Anda menginginkan perlakukan khusus dari pramugari, inilah yang harus Anda lakukan” tambahnya.

Wanita beramput pirang itu lalu memberi tahu orang-orang untuk membelikan pramugari voucher hadiah senilai USD5 untuk mereka sekadar membeli Starbucks, atau hadiah lain seperti cokelat atau lip balm. "Penerbangan Anda akan berubah secara dramatis," tekan Kat.

Video itu telah ditonton lebih dari tiga juta kali sejak pramugari itu mengunggahnya pada Senin, 19 Juli 2021. Warganet lantas membanjiri kolom komentar dengan memberikan pendapatnya. Apa yang disampaikan Kat pun menuai pro-kontra, lantaran tidak semua orang setuju terhadap anggapan itu. “Saya tidak pernah berpikir untuk memberikan hadiah kecil tetapi ini masuk akal, terima kasih,” terang seorang TikToker. “Saya rasa, pramugari memang harus sopan karena bagian dari pekerjaan mereka,” tulis pengguna akun @Life is Good.