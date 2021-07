SOSOK pramugari tiada pernah bosan untuk dibahas. Pesona dan daya tariknya membuat siapapun betah memandangnya.

Tak heran jika profesi ini sangat diidamkan banyak wanita. Selain mendapat gaji yang besar, pramugari juga bisa bekerja sekaligus traveling ke berbagai destinasi baik dalam maupun luar negeri.

Pramugari identik dengan wanita-wanita cantik, di antaranya pramugari maskapai Garuda Indonesia, Ellga Kristid. Ia memiliki paras elok bak boneka 'barbie' hidup.

Memiliki hampir 4.000 followers di Instagram pribadinya @ellgakristid, pramugari tersebut kerap membagikan pesonanya kepada warganet. Penasaran dengan keanggunan Ellga, yuk intip 4 potretnya berikut ini.

Anggun berseragam biru

Foto yang diunggah pada 17 Agustus 2020 ini memerlihatkan Ellga Kristid sedang bertugas dengan mengenakan seragam biru kebanggaan maskapai Garuda. Ellga tersenyum tipis dengan rambutnya yang digelung khas pramugari. Banyak warganet yang memuji kecantikannya.

(Foto: Instagram/@ellgakristid)

“Fix, manis kali kaka @ellgakristid,” tulis akun Instagram @ashaaa.zhr.

“Ya Tuhaaan cantik bngt,” timpal akun lain @xxmochi__.

Berpose ala model

Ellga kali ini berpose manis di studio foto dengan nuansa aestetic serba coklat. Ia mengenakan dress berwarna coklat dengan properti dedaunan kering di belakangnya. Rambutnya dibiarkan terurai panjang, duduk di atas karpet dengan warna senada.

(Foto: Instagram/@ellgakristid)

Ia tersenyum manis dengan satu tangan di pipi. Foto yang diunggah pada 22 Desember 2020 tersebut bertuliskan caption 'There is sun after rain, and love after pain'. Terdapat pula komentar yang memuji kecantikannya.

“AH ASLI INI BIDADARI ASAL MANA?!!!!,” tulis akun @feeans

“HUAAAA BARBIEEE😭😭😍😍,” tulis akun lain @gr.okta

“Barbie dunia nyata😍😍😂,” cuit akun lainnya @ardiariyanto28

Bergaya kece saat liburan

Menjadi pramugari memang memiliki kenikmatan tersendiri yakni bisa bertugas sambil liburan. Pada 6 September 2020 lalu, Rere demikian ia akrab disapa, membagikan potret dirinya sedang berlibur. Dalam postingan tersebut, terdapat dua foto.

Foto pertama Ellga yang mengenakan jaket tebal sedang berdiri di depan pagar kayu dengan latar belakang danau biru serta langit yang cerah.

(Foto: Instagram/@ellgakristid)

Sedangkan pada foto berikutnya ia berpose menjelang malam berlatar gunung dengan langit indah berwarna keunguan. Beberapa komentar pujian menyelinap di foto tersebut,

“Ini barby naik gunung L,” tulis akun @mayays_

“Seriuss secantik & seindah ituu😍,” tulis akun @tarissaaa_

Punggung mulus Pada 16 oktober 2020 lalu, warganet dibuat ramai oleh postingan Ellga yang mencuri perhatian. Bagaimana tidak, wanita yang kerap disebut 'barbie hidup' itu membagikan potret dirinya sedang mengenakan backless dress warna merah motif. Nampak sebagian area punggung Ellga yang indah dan mulus sontak membuat warganet menjadi salah fokus. (Foto: Instagram/@ellgkristid) “Masyallah, mana lg yg kau dustakan,” komentar akun @inaakkooo. “Aku gabisa berpaling tolonggg,” tulis akun lain @meisynnierd. “Hadoh hadohhh hadohh mulussss,” tambah akun @putriasalsab.