SEBANYAK dua turis pemberani sedang bersenang-senang bulan lalu menaiki ayunan yang berada di Sulak Canyon di wilayah Dagestan, Rusia.

Namun, kejadian nahas terjadi ketika salah satu rantai ayunan tiba-tiba putus, membuat mereka meluncur ke tepi tebing. Momen ini berhasil terekam dan menjadi viral di media sosial.

Untungnya, sebuah platform kayu di tepi tebing menangkap kedua wanita itu dan mereka lolos hanya dengan luka dan memar. Demikian dilaporkan Mirror.

Kementerian Pariwisata Dagestan mengatakan bahwa ayunan di atas Sulak Canyon sedalam 6.300 kaki itu sangat tidak memenuhi standar keselamatan.

"Peristiwa yang terekam dalam video terjadi sekitar sebulan yang lalu, tetapi baru menarik perhatian publik setelah diposting di Instagram. Gadis-gadis itu hidup dan aman," kata kementerian itu seperti dilansir Okezone dari Fox News.

