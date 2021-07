MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno dan Kedutaan Besar RI di Singapura mengajak masyarakat negeri singa itu untuk berwisata secara virtual ke Labuan Bajo dan Bromo. Hal itu terjadi di sela diskusi road to The 10 New Bali yang digelar KBRI, belum lama ini.

Dalam diskusi, peserta diajak menjelajahi berbagai tempat wisata menarik di Labuan Bajo dan Bromo, melalui video dan foto.

"Pariwisata merupakan senjata ampuh yang dapat digunakan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia pascapandemi," kata Sandi dalam siaran pers KBRI yang diterima, Jumat kemarin.

Baca juga: Begini Strategi Pemulihan Parekraf Pasca-Pandemi Menurut Sandiaga Uno

KBRI Singapura menggelar 'Road to The 10 New Bali Second Edition Book Launch' episode lima, yang membahas dua tujuan wisata unggulan Indonesia yaitu Labuan Bajo dan Bromo.

Buku 10 New Bali merupakan hasil karya masyarakat dan diaspora Indonesia di Singapura, serta warga negara asing yang memiliki kecintaan akan fotografi dan wisata Indonesia.

Sandi menyatakan buku 10 New Bali ikut andil dalam proses akselerasi persiapan untuk menghadirkan sektor pariwisara dan ekonomi kreatif Indonesia yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Duta Besar RI untuk Singapura, Suryo Pratomo yang menyatakan harapannya bahwa buku 10 New Bali dan upaya promosi wisata yang dilakukan pihaknya dapat mendukung perkembangan sektor pariwisata Indonesia.

Buku 10 New Bali Edisi Kedua tidak hanya menyajikan gambar-gambar 10 destinasi tujuan wisata unggulan Indonesia yaitu Danau Toba, Belitung, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Candi Prambanan dan Borobudur, Taman Nasional Bromo Tenger Semeru, Mandalika Lombok, Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo, Wakatobi, dan Morotai, melainkan juga menyajikan berbagai informasi penting yang dapat memudahkan wisatawan untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut. Dalam seri diskusi kali ini, ditampilkan cerita-cerita seru dan unik para photographer di balik gambar-gambar indah dan video menarik dari tempat-tempat wisata di Labuan Bajo dan Bromo, sehingga para peserta seolah-olah diajak untuk berwisata secara virtual. KBRI berharap, cara kreatif promosi wisata Indonesia itu dapat tetap menjaga minat wisatawan untuk kemudian mengunjungi Indonesia setelah pandemi berlalu.