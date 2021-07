JIKA Anda ingin menggunakan maskapai terbaik di masa mendatang, AirlineRatings.com telah merilis daftar World’s Best Airlines for 2021 atau daftar maskapai penerbangan terbaik di dunia di tahun 2021. Maskapai tersebut bisa menjadi salah satu pilihan untuk Anda penerbangan selanjutnya.

AirlineRatings.com merupakan situs yang mengulas penerbangan, dan mengawasi setidaknya 385 maskapai penerbangan di seluruh dunia.

Mereka menetapkan bahwa Qatar Airways merupakan maskapai terbaik tahun ini. Predikat ini ditetapkan AirlinesRating.com pada 20 Juli 2021.

Menurut AirlinesRating.com, Qatar Airways mendapatkan kehormatan atas inovasi, produk, dan kepemimpinan industrinya, serta memiliki komitmen yang luar biasa untuk menjaga protokol kesehatan udara jarak jauh selama Covid-19.

Maskapai yang berbasis di Doha ini berhasil menggeser maskapai Air New Zealand dan Singapore Airlines yang menempati posisi teratas tahun lalu.

“Mr Al Barker memiliki kesempurnaan yang telah menghasilkan banyak peningkatan baik pada pesawat Airbus maupun Boeing, dan para turis di seluruh dunia menjadi lebih baik karena dorongan dan mengejar keunggulan Qatar Airways,” ungkap Pemimpin Redaksi AirlineRatings.com, Geoffrey Thomas, melalui website resminya.

Thomas menganggap maskapai Qatar Airways tidak asing dengan lingkaran pemenang setelah menerima banyak penghargaan untuk layanannya dan tempat duduk kabinnya selama sepuluh tahun terakhir ini.

Maskapai ini memiliki sejumlah industri pertama. Pertama yang menyelesaikan pengujian keselamatan IOSA dari IATA, pertama yang sepenuhnya diuji dan mematuhi protokol Covid-19 oleh AirlineRatings dan Skytrax, juga yang pertama menguji Covid-19 Sade Travel Pass IATA.

Lebih lanjut, menurut Thomas, Qatar Airways memiliki pengalaman industri yang menggabungkan kriteria keselamatan utama seperti laporan insiden dan pengujian dari pemerintah, dengan 11 kriteria utama yang meliputi: usia armada, ulasan penumpang, peringkat investasi, penawaran produk, dan hubungan antar staf.

Qatar Airways juga mengeluarkan kelas bisnis terbaik dan katering terbaik. “Qsuite maskapai merupakan pengalaman kelas satu di kelas bisnis. Juri kami menilai sebagai salah satu produk kelas bisnis terbaik yang pernah mereka lihat. Hal ini menetapkan standar yang hanya dapat dicita-citakan oleh beberapa maskapai penerbangan,” ujar Thomas.

Lebih lanjut AirlineRatings.com juga merilis daftar maskapai penerbangan terbaik lainnya di dunia taun 2021. Di mana Air New Zealand menempati posisi nomor 2 dalam peringkat Top Twenty Airlines, Best Airline in the Pacific, Best Premium Economy, dan Best Economy.

Singapore Airlines meraih penghargaan First Class Award yang bergengsi untuk produk Suites-nya yang mengesankan. Enam Suites di kabin yang bergaya di bagian depan dek atas Airbus A380 ini dirancang setara dengan kamar hotel kecil.

Australia’s Qantas memenangkan Best Regional Airline Service dan Best Lounges. Para juri sepakat bahwa ruang tunggu maskapai ini luar biasa terutama pada penerbangan A330 lintas benua. Virgin Australia khusus memenangkan kategori Best Cabin Crew.

Sedangkan Emirates dianugerahi Best Inflight Entertainment. Selanjutnya, maskapai VietJetAir memenangkan Best Ultra Low-Cost untuk tahun ketiga berturut-turut karena model bisnisnya yang luar biasa.

Qantaslink menyandang sebagai Best Regional Airline untuk pekerjaannya yang luar biasa di pedalaman Australia yang terpencil.

Sementara, keunggulan dalam perjalanan jarak jauh diberikan kepada United Airlines, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, dan Air New Zealand. Adapun maskapai yang memenangkan Best Low-Cost Airlines ialah: Southwest, EasyJet, dan Jetstar. Berikut 20 maskapai penerbangan terbaik 2021 versi AirlineRatings: 1. Qatar Airways 2. Air New Zealand 3. Singapore Airlines 4. Qantas 5. Emirates 6. Cathay Pacific 7. Virgin Atlantic 8. United Airlines 9. EVA Air 10. British Airways 11. Lufthansa 12. ANA 13. Finnai 14. Japan Air Lines 15. KLM 16. Hawaiian Airlines 17. Alaska Airlines 18. Virgin Australia 19. Delta Air Lines 20. Etihad Airways.