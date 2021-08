DUNIA aviasi Indonesia sedang lesu di tengah PPKM yang masih berlaku sebagai upaya menekan penyebaran kasus Covid-19. Banyak pesawat nganggur, adapula yang terbang dengan jumlah penumpang sedikit bahkan tidak sama sekali.

Meski begitu, menjadi awak kabin harus tetap bekerja profesional, sekalipun terbang dalam keadaan pesawat sepi. Sisi Asih menjadi salah satu pramugari yang masih setia melakoni pekerjaannya dengan mengabdikan diri sebagai pekerja 'burung besi'.

Gadis berparas cantik ini kerap membagikan potretnya saat sedang bertugas, melalui akun Instagram miliknya, @sisi.asih.

Seperti pada foto unggahannya pada 23 Juli 2021. Sisi Asih terlihat cantik dengan seragam warna ungu milik maskapai Garuda Indonesia. Ia dipotret tanpa melirik ke kamera atau berpose candid dengan senyum manis yang terpancar di wajahnya.

Pada keterangan foto bernarasi panjang, Sisi Asih menuangkan isi hati terkait profesinya yang juga ikut terdampak pandemi Covid-19. Ia menulis mengenai dirinya yang masih harus bertahan dengan profesinya sebagai pramugari di maskapai nasional tersebut.

“Ketika semua orang mencoba jalan yang terbaik untuk bertahan hidup menghadapi masa sulit seperti saat ini, ada saja hal-hal kecil yang hadir mencoba merusak usaha besar lainnya. Hmm..” tutur Sisi Asih pada keterangan foto.

Ia bercerita mengenai dirinya yang sedang berjuang melawan semua yang terjadi belakangan ini.

“Sebagian besar yang sudah berusaha menjaga nama baiknya, sebagian besar yang bertumpah darah untuk menyelamatkan karyawan serta citra perusahaannya, sebagian besar yang telah berkorban rela hidup pas-pasan karena harga diri yang tidak bisa digadaikan. Sebagian besar yang sudah menggantungkan hidupnya, cita-citanya untuk sebuah profesi yang patut untuk dibanggakan," terangnya.

Namun, selain curhatannya itu, ia tak lupa memberi motivasi kepada para pengikutnya di Instagram agar tidak mudah menyerah menghadapi kondisi serba sulit akibat hantaman pandemi.

“Jangan menyerah dan tetaplah berjuang teman!! Karena orang yang sukses adalah orang-orang terpilih, dan lolos dari saringan ujian kehidupan. Semangatttt,” tutupnya.

Yang menarik, pada postingannya itu, Sisi Asih tetap tampil cantik dan tidak menunjukkan ekspresi kegalauan meski ia berpose dalam pesawat kosong, tanpa adanya penumpang reguler yang duduk di kursi pesawat.

Postingan Sisi Asih ini lantas memantik beragam komentar dari warganet. Berikut di antaranya;

"Semoga cepat membaik maskapai kebanggaanku," tulis pemilik akun @risaaca.

"Semangat mbak sisi! May Allah SWT bless and protect wherever youare😇 sending hug🤍," sebut @prstsyacikita.

"Pramugari yang ini jelas beda❤️😍," @mutiarahermaniaa.

"Caption terbikin nagis😢 Semangat terus buat ka sisi dan semoga selalu diberi kesehatan 🤲🏻," ungkap pengguna akun @hndyn05.

"Jadi sedih liat kursi2nya," sebut @myrnasuryani.