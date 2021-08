BANDARA Internasional Hamad Qatar di Doha berhasil memenangkan gelar bergengsi sebagai bandara terbaik di dunia 2021. Status sebagai best airport in the world itu diberikan dalam ajang penghargaan Skytrax World Airport Awards 2021.

Sebelumnya tahun lalu, Bandara Internasional Hamad menduduki peringkat ketiga dunia. Namun perlahan tapi pasti di era pandemi, bandara itu justru menunjukkan sisi terbaiknya.

"Karena hub perjalanan di seluruh dunia telah terkena dampak pandemi, Bandara Internasional Hamad tidak terpengaruh oleh gangguan perjalanan global dan melanjutkan rencana ekspansi sambil memperkenalkan standar kesehatan dan keselamatan bandara tambahan," ucap Edward Plaisted dari Skytrax, dikutip Times of India.

Kini Doha tengah bersiap menjadi tuan rumah ajang sepakbola paling bergengsi yakni Piala Dunia 2022. Bandara ini juga mengalami beberapa perubahan baru menjelang hajatan akbar tersebut.

Menurut laporan, kapasitas tahunannya akan ditingkatkan menjadi 53 juta penumpang. Taman tropis seluas 110 ribu meter persegi bersama dengan air terjun setinggi 900 kaki juga sedang dibangun di area bandara.

Sementara itu, Bandara Changi mengantongi predikat staf bandara terbaik dunia dan staf bandara terbaik di Asia. Dalam acara tersebut, Skytrax juga berbicara tentang pencapaian Bandara Istanbul, Turki. Tahun lalu, bandara ini berada di posisi 102 tetapi tahun ini melonjak pesat di urutan 17, sehingga disematkan sebagai bandara paling maju di dunia.

Berikut daftar 10 besar bandara terbaik di dunia:

1. Bandara Internasional Hamad, Doha, Qatar

2. Bandara Internasional Haneda, Tokyo, Jepang

3. Bandara Changi, Singapura

4. Bandara Internasional Incheon, Korea Selatan

5. Bandara Narita, Jepang 6. Bandara Munich, Jerman 7. Bandara Zurich, Swiss 8. Bandara Heathrow, Inggris 9. Bandara Internasional Kansai, Osaka, Jepang 10. Bandara Internasional Hong Kong.