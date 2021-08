MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyebut, sektor pariwisata akan segera pulih dari pandemi Covid-19 dengan cara mengoptimalkan kreativitas dan digitalisasi.

Selain itu, inovasi, adaptasi dan kolaborasi, sektor pariwisata diyakini akan tetap menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia saat pandemi Covid-19.

"Langkah inovatif yang akan diterapkan dalam sektor pariwisata yakni penggunaan data skala besar untuk memetakan potensi pariwisata. Data juga akan memperkuat subsektor pariwisata," kata Sandiaga Uno dalam acara 'The 6th International Conference on Management in Emerging Markets (ICMEM) 2021' yang digelar Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) secara virtual.

Sektor pariwisata kata dia, juga didorong beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat standar CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) yang harus dipenuhi pengusaha sektor pariwisata. Mereka yang telah memenuhi standar CHSE akan diberikan sertifikat oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Terakhir, yang diperlukan untuk memulihkan sektor pariwisata menurut Sandi, ialah kolaborasi antara semua pihak, baik pemerintah, akademisi, pengusaha pariwisata, serta media. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menerapkan prinsip 3G dalam memulihkan sektor pariwisata.

"Gercep gerak cepat, geber gerak bersama, dan gaspol garap semua potensi lapangan kerja," paparnya.

Senada dengan Sandiaga, Pendiri SBM ITB, Kuntoro Mangkusubroto menilai, kemampuan beradaptasi menjadi jalan untuk bertahan saat pandemi Covid-19. Ia mengatakan, masyarakat juga harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar tetap bisa menjadi juara dalam persaingan global. "Pandemi telah mengubah segala aspek kehidupan, termasuk sektor pariwisata. Untuk menyiasatinya, implementasi teknologi digital menjadi penting," ujar dia.