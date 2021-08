PAKAR hotel kawakan Jacob Tomsky secara eksklusif mengungkapkan bahwa karpet adalah bagian paling kotor dari ruangan hotel. Jadi sebaiknya Anda tidak berjalan tanpa alas kaki di atasnya. Jadi pakailah sandal gratis yang disediakan untuk tamu.

Jacob yang merupakan penulis Heads In Beds: A Reckless Memoir of Hotels, Hustles and So-Called Hospitality, dan bekerja di perhotelan selama sepuluh tahun mengatakan, bagian paling kotor dari kamar hotel adalah karpet.

“Ya, karpet disedot, tetapi mereka hampir tidak akan pernah diberikan shampo dan pembersihan yang dalam karena selalu ada orang yang tinggal di kamar. Karpet perlu dibersihkan dengan benar lebih dari sebelumnya. Ada kemungkinan besar ada pecahan kaca yang pecah dari tempat orang-orang juga memecahkan kaca," kata Jacob seperti dilansir dari The Sun, Selasa (17/8/2021).

Jacob juga menyarankan agar Anda tidak menggunakan bantal dekoratif yang sering ditata di tempat tidur. "Ini tidak pernah dibersihkan dan sebagian besar dibuang ke lantai oleh tamu, bantal itu kotor."

Jacob juga mengatakan bahwa orang berperilaku seperti anak-anak ketika mereka menginap di hotel. “Anda dapat membayangkan jenis kotoran yang ditinggalkan orang, darah, narkoba, dan seks. Orang-orang memiliki kebiasaan menjijikkan dan membersihkannya adalah bagian tak terpisahkan dari bekerja di hotel.”

Jacob sebelumnya memberi tahu bahwa anda harus sopan kepada staff hotel. Jika mereka melampiaskan rasa frustrasi mereka kepada Anda, mereka akan melakukan sesuatu dengan cara yang kotor. "Jika Anda mengganggu layanan kamar maka mereka bisa meludahi makanan Anda, sama seperti di restoran mana pun. Ini bukan hanya tentang bersikap sopan terhadap layanan kamar. Hotel adalah hierarki. Staf pasti berbicara tentang tamu, Anda akan naif untuk berpikir sebaliknya. Itu salah satu dari sedikit kesenangan kami,” ujar Jacob. "Berita akan menyebar dengan sangat cepat ke seluruh hotel tentang tamu yang mengerikan." Sun Online Travel sebelumnya mengungkapkan alasan kasar mengapa Anda harus meletakkan handuk di atas kursi di hotel, karena orang sering duduk telanjang di atasnya dan meninggalkan noda.