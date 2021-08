HANTAMAN badai pandemi Covid-19 banyak membuat banyak sektor industri termasuk ekonomi kreatif (ekraf) melesu.

Namun di sisi lain, ada juga beberapa sub kategori yang ternyata bisa bertahan dan justru malah bisa melakukan ekspansi di masa pandemi seperti saat ini.

Seperti disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno. Ia melihat ada tiga sub sektor industri yang menggeliat pesat di masa pandemi Covid-19.

“Awalnya ada tiga sub sektor, pertama sub sektor aplikasi, sub sektor gaming dan sub sektor yang berkaitan dengan ekonomi digital,” kata Sandi.

Menurut Sandi, tiga sub sektor ekonomi kreatif lainnya yakni kuliner, fesyen, dan kriya akan segera menyusul tiga sub sektor di atas sebagai sektor ekonomi kreatif yang bisa terus berkembang pesat di kondisi pandemi.

“Tapi hari ini saya melihat makin banyak teman-teman yang bergerak di sub sektor kuliner, fesyen dan kriya, selama mereka melakukan transformasi dan digitalisasi dan mengakselarisasi terhadap protokol kesehatan, di sini justru meningkatkan penjualannya,” bebernya.

Sebagai catatan, kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDB Indonesia sejauh ini diketahui telah berkontribusi senilai Rp1.100 triliun atau sekitar 77,4 persen. Kondisi itu membuat Indonesia berada di posisi tiga dunia, di bawah Korea Selatan dengan sektor Hallyu Wave dan Amerika Serikat di posisi nomor satu dengan industri Hollywood. “Indonesia sudah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari sektor ekonomi kreatifnya. Tiga sektor yang jadi tulang punggung, kuliner, fesyen dan kriya. Ini lah yang akan terus betumbuh ke depan, seiring dengan proses digitalisasi dari para pelaku sektor ekonomi kreatif,” tutup Sandi.