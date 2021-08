SEBUAH video mengerikan beredar di media sosial menunjukkan penumpang gelap jatuh dari pesawat militer yang baru saja lepas landas dari Bandara Kabul, Afghanistan. Menurut laporan, ada tiga penumpang jatuh dan tewas mengenaskan.

Sejak pasukan Taliban menguasai kembali Afghanistan sepenunggal pasukan Amerika Serikat, ribuan orang yang putus asa dan ketakutan, berupaya kabur dari negara tersebut. Pemerintah AS sempat mengirim pesawat dan pasukannya untuk mengevakuasi warganya.

Pemandangan mengerikan muncul di Bandara Kabul. Orang berdesak-desakan ingin naik ke pesawat, hingga ada yang terinjak-injak. Karena warga berkerumun di landasan pacu, tentara AS sempat melepaskan tembakan dan menewaskan beberapa orang.

Warga ngotot ingin meninggalkan Afghanistan. Bahkan beberapa di antaranya memaksa mengikat dirinya ke pesawat meski sangat berisiko.

“Ratusan orang duduk di landasan menolak untuk pergi dengan harapan bisa terbang keluar dari neraka,” lapor Sudhir Chaudary.

Exclusive- A clear video (from other angle) of men falling from C-17. They were Clinging to some parts of the plane that took off from Kabul airport today. #Talibans #Afghanistan #Afghanishtan pic.twitter.com/CMNW5ngqrK— Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021