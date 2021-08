INDONESIA mendapatkan kado peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan ke-76 dengan tampilnya 16 jenama Indonesia di videotron Times Square New York, Amerika Serikat yang kemudian diapresiasi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno.

"Kemenparekraf mendukung penuh berbagai inisiatif yang dapat memajukan brand lokal untuk melakukan perluasan pasar dan dapat bersaing di pasar global," kata Sandiaga Uno,dalam siaran resmi, Selasa.

Beberapa merek Indonesia yang mejeng di Times Square New York antara lain Nona, Nona Rara, Soleram, BohoPanna, Sabine and Heem, Letter In Pine, Bonnels, Owners Worldwide, Reclays, Noore, T.V.F, Nyonya Nursing Wear, Wearstatuquo, Sideline, hingga Koze.

Sandiaga menambahkan, dengan mengedepankan strategi inovasi dan kolaborasi seperti itu, pemerintah meyakini "Wonderful Indonesia" bersama berbagai merek asal Nusantara dapat membawa sektor ekonomi kreatif Indonesia semakin berkibar di kancah internasional.

"Dan akhirnya akan menarik minat wisata tidak hanya masyarakat Amerika namun juga negara lainnya mengingat New York merupakan trend-setter dunia”, ujar Sandiaga Uno.

Sandiaga menjelaskan, kemunculan 16 merek Indonesia di Times Square New York merupakan buah kerja sama Kemenparekraf dengan perusahaan rintisan Hypefast yang didirikan mantan CMO Lazada Indonesia, Achmad Alkatiri, dengan fokus memberikan investasi dan membantu mendorong pertumbuhan merek Indonesia.

"Ini merupakan sebuah langkah nyata dari penandatanganan MOU antara Kemenparekraf dan Hypefast pada tanggal 21 Juli 2021 lalu. Ke depan, saya berharap kerja sama ini akan mampu meningkatkan confidence brand lokal agar makin kreatif berkarya, sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan membantu pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Sandiaga.

Achmad Alkatiri mengatakan mereka sedang menyiapkan rencana jangka panjang untuk membawa brand lokal Indonesia ke pasar global. "Saat ini fokus kami mempersiapkan infrastruktur dan akses, sehingga bisa jadi solusi jangka panjang,” ujar Achmad Alkatiri. Andani Agni Putri pendiri jenama fesyen wanita Nona merasa bangga bisa tampil di Times Square New York karena upaya itu mampu memberikan skala bisnis yang lebih efektif dan luas.