SOSOK misterius dan menyeramkan terekam kamera di bawah jembatan di Kota New York, Amerika Serikat. Video tersebut viral dan menghebohkan warganet. Ada yang menyebut sosok itu seperti Joker.

Seorang penggemar Google Earth melihat pemandangan menyeramkan itu dan membagikan videonya secara online yang sudah dilihat lebih dari 1,3 juta kali.

Hasilnya sekarang menjadi viral karena orang-orang dibuat ketakutan oleh penampakan menyeramkan tersebut.

Pengguna TikTok 'Hidden on Google Earth' berbagi tempat seram dan bercanda merujuk melihat Pennywise, badut menyeramkan dari novel horor Stephen King 'It'.

Melansir dari Mirror, Jumat (20/8/2021), sosok itu terlihat di tempat populer di Ithaca, New York, tepatnya di bawah jembatan jalan raya sepanjang Cayuga Waterfront Trail.

"Ini lebih mirip Joker," sindir seorang penonton video tersebut.

"Sekarang saya tahu ke mana saya tidak ingin pergi. Saya tidak akan pernah berjalan di bawah jembatan lagi tanpa berpikir ada badut pembunuh yang mengintai, terima kasih untuk itu," komentar netizen lain.

Yang lainnya kebingungan bagaimana sosok itu ditemukan, mengingat itu lokasi tersebut tersembunyi dan terpencil. Tetapi meskipun mungkin tidak tampak nyata hal ini dapat ditemukan di Google Earth, jika Anda mencari koordinat 42°26'35.24″LU 76°30'49.09″W. Sementara itu, seorang pria membuat orang ketakutan setelah menemukan beberapa "pria menyeramkan" di kota hantu yang sepi saat menjelajahi Google Earth. Maklum, 'pria' berjubah putih dan tampak berdiri dalam antrian membuat orang bertanya-tanya apakah itu nyata atau tidak. Dalam sebuah video yang dibagikan di TikTok, dia memperingatkan penonton bahwa mereka akan melihat beberapa "hal yang sangat aneh".