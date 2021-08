KEHIDUPAN pramugari selalu menarik untuk diulas. Sebab, mereka selain memiliki paras cantik juga penampilan anggun yang kerap membuat siapapun terkesima memandangnya. Salah satu yang memiliki pesona dan daya tarik itu ialah pramugari maskapai nasional, Anes Swandy.

Anes kerap tampil menawan dengan berbagai outfit yang dikenakannya. Sehingga wajar ia menyandang status sebagai selebgram dengan followers yang mencapai puluhan ribu.

Memiliki hampir 74 ribu pengikut, Anes Swandy seringkali membagikan potret baik saat sedang bertugas maupun berlibur di akun instagram miliknya, @anes_swandy.

Daripada penasaran, yuk intip beberapa potret cantik pramugari Anes Swandy sebagaimana dirangkum Okezone dari akun instagramnya.

Tersenyum manis

Foto pertama diunggah pada 31 Agustus 2020. Anes menyematkan caption; β€œHey you, I miss you each and every day,”.

(Foto: Instagram/@anes_swandy)

Ia nampaknya sedang merindukan seseorang yang tiada lain sang pujaan hati. Anes terlihat cantik dengan senyum khasnya, terlebih dengan outfit serasi yang membuatnya kian menawan.

Duduk seorang diri

Pramugari cantik ini juga ternyata gemar traveling. Pada foto berikutnya Anes terlihat sedang mengunjungi Kota Yogyakarta. Ia tampak duduk seorang diri di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta.

(Foto: Instagram/@anes_swandy)

Anes tampil cantik dengan mengenakan outfit berwarna coklat keunguan. Postingan ini memantik komentar warganet yang mengagumi kecantikannya.

"Anes makin cantik," tulis pemilik akun @apriliya7123.

Membelakangi cermin Foto yang diunggah pada 1 Februari 2021 ini memperlihatkan Anes sedang berfoto membelakangi cermin. Ia tampil mengenakan outfit santai. (Foto: Instagram/@anes_swandy) Seperti biasanya, Anes terlihat cantik dengan senyum khasnya bak seorang model. Tampilan Anes yang tiada membosankan ini kembali menuai pujian bernada gombal dari netizen. "Senyummu adalah napasku πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜," sebut akun ato.660. Berlibur ke Ranca Upas, Bandung Kali ini Anes terlihat sangat memesona dengan stelan pendek berwana biru muda. Outfitnya itu memperkuat pesonanya ditambah senyuman manis yang lagi-lagi dapat membuat kaum adam klepek-klepek. (Foto: Instagram/@anes_swandy) Sambil memegang tas, Anes membiarkan rambut indahnya terurai sehingga membuatnya terlihat cantik paripurna. "Kulitnya putih bgt kayak tembok orang kayaπŸ˜‚," puji bayu_tito. "Indahnya pemandangan," tulis @aril.nation18.