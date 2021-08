PENYEDIA jasa perjalanan Eropa, Lastminute.com menobatkan Indonesia sebagai Most Chilled Out Cities In The World yang berarti negara paling santai di dunia.

Maksud dari santai yang dinyatakan lastminute ialah negara tersebut cocok dijadikan sebagai destinasi liburan juga relaksasi.

Hal tersebut diikuti oleh beberapa faktor yakni polusi suara, cahaya, suhu dan jumlah hari libur, hak pribadi warga negara.

Dari faktor tersebut, Lastminute.com akhirnya menuliskan 15 negara destinasi tersantai. Indonesia unggul dari semua negara.

Dilansir dari Lastminute.com, berikut lima besar negara paling santai di dunia :

1. Indonesia

Indonesia meraih nomor 1 negara tersantai karena memiliki lingkungan yang nyaman bagi para turis.

Destinasi wisata Indonesia yang paling populer yakni berkunjung ke pantai atau laut, hal ini juga dibuktikan dengan garis pantai Indonesia yang panjangnya lebih dari 88 ribu kilometer.

Indonesia juga memiliki suhu rata-rata mencapai 25 derajat celsius, dan hal itu dinilai sangat cocok bagi para traveler untuk menikmati kehangatan matahari di tepi pantai.

Lastminute juga menulis bahwa Indonesia memiliki rata-rata 66 tempat spa di setiap daerah, juga memiliki 30 hari libur pertahunnya. Selain itu, Indonesia memiliki klinik kesehatan yang mudah dijumpai para pelancong dan memiliki lebih dari 186 ruang hijau.

2. Australia

Peringkat kedua negara paling santai di dunia ditempati oleh Australia yang memberi pekerjanya rata-rata 30 hari cuti tahunan. Negara ini memiliki 40 ribu kilometer garis pantai dan 187 ruang hijau, cocok untuk menikmati lingkungannya yang hijau.

3. Islandia Negara ketiga yang menempati destinasi tersantai di dunia yakni Islandia, negara ini cocok dijadikan sebagai tempat untuk mengamati bintang-bintang, Islandia juga memberikan pekerjanya cuti tahunan sekitar 36 hari. 4. Selandia Baru Selandia Baru atau New Zealand menduduki posisi ke empat sebagai negara tersantai di dunia, para pelancong dapat menikmati 253 ruang hijau dan garis pantai sepanjang lebih dari 24 ribu kilometer. 5. Sri Lanka Di urutan ke lima, ada negara Sri Lanka yang memiliki suhu rata-rata hampir 27 derajat celsius, negara ini dapat menikmati libur rata-rata 40 hari dalam setahun.