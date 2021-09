INDONESIA memiliki beragam keindahan tak hanya berupa gunung, pantai, ataupun hutannya. Namun, berbagai bangunan yang ada juga menjadi daya tarik untuk diketahui. Salah satunya adalah pesona Benteng Belgica, yang berada di Banda Neira, Indonesia.

Belgica sebagai benteng indah yang juga menjadi salah satu ikonnya Banda Neira. Hal tersebut dikarenakan letak Benteng Belgica yang berada di tengah-tengah kepulauan Banda Neira.

Seperti halnya juga, yang terlihat dalam video unggahan akun YouTube Barry Kusuma. Benteng Belgica memiliki titik lokasi yang sangat strategis, serta dikelilingi oleh pesona keindahan alam kota Benda Neira.

Benteng unik dengan bentuknya yang pentagonal ini, dari sebelah kanan oleh Gunung Api Banda. Lalu, pada sebelah kiri pengunjung dapat menikmati langsung indahnya kota Banda Neira.

(Foto: Instagram/@ridho_hafiedz)

Jika berkesempatan untuk datang ke Benteng Belgica, maka Anda akan menemukan banyak spot foto. Bagi para pengunjung juga dapat menerbangkan drone untuk menikmati pesona dari udara Benteng Belgica.

Namun, juga harus diingat bahwa penerbangan drone jangan sampai terlalu tinggi. Dikarenakan wilayah benteng Belgica dekat dengan Bandara Rajawali.

Jika Anda ingin datang, waktu yang paling tepat untuk berkunjung ke Benteng Belgica adalah pada pagi hari.

"Waktu yang paling the best untuk datang ke Benteng Belgica ini adalah pada pagi hari. Karena matahari yang berada di sebelah kiri the best view dari Benteng Belgica," tutur Barry saat menjelaskan momen berada di Benteng Belgica.

(Foto: Instagram/@kapitannasela41)

Berkat keindahan Benteng Belgica, Barry mengingatkan jika berlibur ke Banda Neira wajib mengabadikan momen terbaik melalui jepretan kamera ataupun dengan menerbangkan drone.