MASA pandemi COVID-19 menjadi kondisi tersulit bagi kita, bahkan tak sedikit yang mengalami masalah kesehatan mental. Dengan begitu, seringkali kita tidak sadar dengan kebutuhan penyembuhan diri sendiri atau yang sering disebut self healing.

Self healing merupakan proses penyembuhan diri dari luka batin. Sebenarnya, diri kita sendiri telah dirancang untuk bisa menyembuhkannya dengan self healing tersebut. Meski demikian, self healing tidak bisa melalui cara yang sembarangan.

Salah satu cara terbaik adalah menghargai diri sendiri dengan mencari ketenangan dan memperbaharui pikiran untuk mencapai rileks.

Merangkum dari beberapa video di TikTok, berikut lima destinasi yang cocok untuk self healing di kawasan Jawa Barat:

1. Curug Kembar, Sukabumi

Destinasi pertama ini menyuguhkan ketenangan dari dua mata air terjun alami yang cantik. Suara gemericik air yang bisa menemani untuk meditasi sangat tepat untuk Anda yang ingin self healing.

2. Kawah Ratu, Gunung Salak, Bogor

Kawah ratu ini menjadi destinasi terunik, karena di alam terbuka ada dua kawah penuh asap yang berisikan air dingin dan panas. Terletak di air mata Gunung salak yang langsung mengalir dari puncaknya.

3.Telaga Batu, Pamijahan, Bogor Kali ini ada destinasi yang bertemakan pedesaan dengan danau hijau sejuk. Anda bisa berkemah ataupun menyewa rumah dengan atap jerami di sekitaran telaga tersebut. 4.Curug Seribu, Bogor Saat siang hari, curug seribu ini bisa menampilkan pelangi yang sangat indah di antara air terjun dan bebatuan. Dengan begitu, destinasi ini bisa menjadi pilhan untuk Anda self healing dengan keindahan alam. 5.Telaga Saat Puncak, Bogor Jarak untuk mencapai destinasi ini hanya 2 jam dari Jakarta dengan kendaraan bermotor dan berangkat dari waktu subuh. Self healing kali ini berbeda, karena alam akan menyajikan keindahan tatanan kebun teh yang sangat apik serta suhu udara yang terbilang sangat tinggi.