PRAMUGARI memang identik dengan pekerjaan yang dilakoni para gadis cantik nan seksi. Berbeda dengan pramugari pada umumnya, Ayu justru memiliki ciri khas tersendiri karena penampilannya yang berhijab. Penasaran bagaimana penampilannya? Yuk langsung simak deretan potretnya berikut ini!

Nongkrong cantik

Memiliki hampir 8.000 pengikut di Instagram pribadinya, @ayudalimunthe, pramugari berhijab ini kerap membagikan berbagai aktivitas kesehariannya.

Seperti postingan yang diunggah pada 24 Februari 2021, Ayu membagikan potret dirinya yang sedang berada di salah satu kafe di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Terlihat Ayu duduk santai dengan minuman yang ia pesan. Outfit jilbab dengan nuansa cream membuat penampilannya sangat anggun.

(Foto: Instagram/@ayudalimunthe)

Terdapat komenan warganet yang memuji kecantikannya

"Cantik sis, nikah yuk," goda @wahyusya.

"Emang dasarnya cantik, tetap bakalan cantik terus mba ayu... ❤️ MasyaAllah,” tulis @rjbcho.

Santai di rerumputan

Ayu tampil memesona dengan jilbab hitam, atasan oranye, dibalut outer dan celana putih. Ia berpose sedang duduk di atas rerumputan hijau sembari tertawa. “Enjoy... Relax... Take a deep breath... It will pass," demikian bunyi caption fotonya.

(Foto: Instagram/@ayudalimunthe)

Ayu pun membuat warganet terpesona. Postingan yang diunggal pada 15 November 2021 tersebut mendapatkan likes sebanyak 520 dengan berbagai komentar pujian di dalamnya.

Berlibur ke Pantai Sibela Ayu membagikan potret dirinya sedang berlibur di pantai Sibela. Dengan ekspresi ceria, ia duduk menikmati indahnya air laut. (Foto: Instagram/@ayudalimunthe) Postingan yang dibagikan pada 12 Januari 2019 dengan caption “Betapa indahnya ciptaan Tuhan 🙏🏻” sontak membuat pengikutnya terpesona. “Nikmat Tuhan kamu yg manakah yg kamu dustakan😂,” tulis akun @alexander_ximochi. Pose di Bukit Teletubbies Pada 31 Januari 2018 lalu, Ayu membagikan potret dirinya sedang berada di Bukit Teletubbies, Danau Sentani, Jayapura, Papua. (Foto: Instagram/@ayudalimunthe) Dalam foto tersebut, Ayu bergaya sembari membawa ilalang di tangannya mengenakan outfit nuansa putih. Wajah yang seayu namanya menghipnotis siapa saja yang melihatnya. “Subhanallah,” tulis pemilik akun @analsrum. "Aku tersepona mbaakkk 😍😍😍," tulis @_ieps.