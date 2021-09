BERLIBUR ke Jepang tak lengkap rasanya tanpa mengunjungi Ushiku, ya. Kuil di Jepang yang menyuguhkan patung Buddha tertinggi di Jepang dan tertinggi ketiga di dunia.

Ushiku Daibutsu adalah patung Buddha yang terbuat dari perunggu setinggi 120 meter. Kebayang kan seberapa tingginya.

Ushiku Daibutsu berada di Prefektur Ibaraki, Jepang. Dan dapat ditempuh dalam waktu sekitar satu jam perjalanan dengan kereta api maupun taksi dari Stasiun Tokyo. Pembangunan patung Buddha ini diselesaikan pada tahun 1993.

Di tempat ini juga terkenal dengan ama Ushiku Arcadia (Amida's Radiance and Compassion Actually Developing and Illuminating Area) yang dibangun untuk memperingati kelahiran Shinran (pendiri Jodo Shinshu). Ia juga mendapat julukan True Pure Land School of Buddhism atau pendiri sekolah Buddha.

Sehebat seperti tampak dari kejauhan patung ini sudah bisa terlihat kebesarannya. Begitu pengunjung masuk ke dalam akan melintasi ruang-ruang yang remang dan aroma dari pedupaan.

Baca juga: Yuk Keliling Jepang Naik Bus Mewah, Ada Pod Pribadi Lho!





(Foto: ANA)

Patung ini juga dikelilingi oleh kolam yang indah dan taman-taman yang asri. Berbagai jenis bunga mekar sepanjang tahun. Mulai dari bunga sakura di musim semi hingga bunga kosmos di bulan Oktober.

Tak hanya keunikan yang ditawarkan dari patung Buddha Ushiku, bagian dalamnya pun bisa dimasuki oleh pengunjung. Patung ini memiliki empat lantai.

Di mana lantai pertama tempat untuk pengenalan Buddha itu. Kemudian di lantai kedua pengunjung dapat membeli suvenir dan latihan menulis indah bahasa Jepang.

Lanjut di lantai ketiga berisi Lotus, tempat-tempat kecil sekeliling ruangan untuk menyimpan abu jenazah. Sementar di lantai keempat, pengunjung dapat menikmati pemandangan sekitar yang menakjubkan. Setelah puas menikmati pemandangan dari ketinggian, ada juga kebun binatang mini sehingga pengunjung bisa bermain-main dengan kelinci dan hewan kecil lainnya. Jika sedang berada di Jepang, jangan lupa mampir untuk berkunjung ke Ushiku Daibutsu ini, ya! Karena tempat ini pas banget untuk melarikan diri dari hiruk pikuk kota.