PARAS cantik seorang pramugari dapat memikat siapapun yang melihatnya. Daya tarik kru pesawat ini bukan cuma nampak saat bertugas. Dalam kehidupan sehari-hari pun, keanggunannya sama sekali tidak berkurang.

Sama halnya dengan Eliska Parker, pramugari cantik dari maskapai swasta nasional ini. Eliska kerap memposting sejumlah foto cantiknya di Instagram.

Akun Instagram Eliska @eliskaparker sudah diikuti lebih dari 7.000 orang. Di sana dia membagikan potret aktivitasnya. Baik saat bertugas sebagai awk kabin, maupun aktivitas di luar dinas. Kali ini Okezone sudah merangkum 4 potret Elisa yang menuai pujian warganet.

Asyik ngafe

Foto yang diunggah Eliska pada akhir Agustus lalu, memperlihatkan dirinya sedang berada di sebuah kafe.

Eliska nampak anggun dengan rambut panjangnya yang tergerai indah. Ditambah senyum tipsnya yang membuat pramugari ini semakin manis.

"Suatu saat kakak akan bisa membanggakan banyak orang dan bisa sukses dalam bekerja," tulis warganet dengan akun @adampg.21.

Liburan ke Nusa Penida, Bali

Pramugari berparas ayu ini juga memuat potret dirinya saat berada di Nusa Penida, Bali. Dalam kolom caption dia menuliskan: “I know there are so many beautiful places to see, but I would visit this place again if I could 🥰🥰”

Penampilan Eliska tampak santai dengan dengan baju bermotif hijau loreng yang dipadu dengan jeans pendek. Dia berpose candid di depan air laut yang berwarna biru kehijauan dengan memakai kacamata hitam yang kece.

Salah satu pengikutnya menulis komentar kagum: "Beautiful place and beautiful girl,"

"Cantikan tempatnya daripada orangnya," canda @muhammad_qhodri11.

Kenakan pakaian adat Bali Eliska tampil anggun dan manis dalam balutan pakaian adat bali. Dia mengenakan kebaya kuning sert dilengkapi dengan bunga yang terselip di telinga. Lewat foto ini, Eliska mendapat banyak pujian dari pengikutnya. (Foto: Instagram/@eliskaparker) "Cantik banget ❤️❤️❤️" tulis @rhotetz. "Cantiknya tdk ad dua nya ini😍," sebut @bayu_tito. Mirror selfie Bukan cuma cantik, foto Eliska kali ini membuat dirinya tampak seksi dan imut. Dia berswafoto dengan memakai mini dress tanpa lengan. Jangan lupakan kacamata bulatnya yang menambah kesan modis. Eliska melihat ke kamera dengan tersenyum sambil memegang ponselnya yang berwarna merah. (Foto: Instagram/@eliskaparker) "Imut imut banget Eliska. Cocok dengan warna bajunya" puji @adielang738. "Muluss kaki👏👏," puji @senobrotohjbu.