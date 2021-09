PRAMUGARI selalu menarik hati dengan pesona kecantikan dan paras anggunnya. Bahkan, tak jarang juga menjadi magnet tersendiri bagi siapapun yang melihatnya.

Begitu juga ketika menilik akun Instagram pramugari cantik @wennydwiwanri. Dengan hampir 54 ribu pengikut, wanita yang akrab disapa Wenny ini kerap membagikan berbagai kegiatannya sehari-hari.

Demi mengobati rasa penasaran akan kecantikan pramugari Wenny, berikut Okezone telah merangkum beberapa potret cantiknya.

Cantik bak bidadari

Kecantikan pramugari Wenny sangat menarik perhatian ketika ia mengenakan bandana bunga-bunga, dengan sentuhan manis kalung dan anting kecilnya.

Melihat unggahan foto tersebut, tentu kolom komentar penuh dengan berbagai pujian warganet.

(Foto: Instagram/@wennydwiwanri)

"Cantikkk kayak bidadari 😍❤️❤️❤️," puji pemilik akun @nayla.rahmadhani.984.

"Ini toh Barbie hidupnya😂," goda warganet lainnya.

Hobi berkuda

Tak hanya pandai terlihat cantik, Wenny juga memiliki hobi berkuda yang sangat menguji keberaniannya.

(Foto: Instagram/@wennydwiwanri)

Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa unggahan foto di feed Instagramnya, ketika Wenny sedang mengisi aktivitas dengan asik berkuda.

Anggun dengan nuansa white dress

Pulau Bali ternyata menjadi sederet tempat yang juga disukai oleh pramugari Wenny. Seperti saat ia membagikan foto dengan mengenakan dress berwarna putih serta rambut pirang terurainya.

(Foto: Instagram/@wennydwiwanri)

Pramugari dalam foto tersebut terlihat sangat cantik dengan duduk santai berfoto di atas kursi kerodong berwarna coklat.

Berpenampilan ala Noni Belanda

Dalam foto unggahannya, Wenny terlihat sangat cantik dengan mengenakan pakaian gaun seperti noni Belanda.

Gaun merah bermotif bunga-bunga ditambah mengenakan topi dengan warna senada membuat Wenny terlihat semakin menggemaskan.

(Foto: Instagram/@wennydwiwanri)

Tentunya, uggahan foto cantinya tak lupa mendapat pujian dari warganet.

"You look so beautiful dear," tulis akun @jarrmieelmydyusoff.

"Kok kayak barbie bgt sihhh😭😭😭😭❤️," puji netizen lainnya.