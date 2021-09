SEORANG perempuan bernama Gabby Petito (22) hilang misterius setelah pamit dari rumah untuk traveling bersama kekasihnya ke Taman Nasional Grand Teton di Wyoming, Amerika Serikat. Petito dilaporkan hilang pada akhir Agustus 2021.

Nicole Schmidt, ibu Petito memohon bantuan untuk menemukan putinya yang hilang setelah berangkat bareng pacar menggunakan mobil van pada awal Juli lalu.

Nicole Schmidt mengatakan bahwa percakapan terakhir yang dia lakukan dengan putrinya adalah pada 25 Agustus.

“Saya tidak tahu apakah dia meninggalkan Grand Teton atau tidak. Saya memang menerima SMS darinya pada tanggal 27 dan 30 (Agustus), tetapi saya tidak tahu pasti apakah dia atau bukan, karena itu hanya teks. Saya tidak berbicara secara langsung dengannya,” kata Schmidt seperti dilansir dari Fox News, Senin (13/9/2021).

Schmidt mengatakan bahwa Petito dan pacarnya memulai perjalanan pada awal Juli, dari Florida ke New York.

Mereka kemudian meninggalkan New York dan akhirnya tiba di Salt Lake City, Utah, pada Agustus, tetapi meninggalkan kota di tengah asap kebakaran hutan yang lebat.

Pasangan itu berhenti di Taman Nasional Grand Teton pada 25 Agustus. Tempat itu diketahui sebagai lokasi terakhir Petito.

Mereka bepergian dengan van putih Ford 2012 yang diubah menjadi mobil kemping.

“Saya tidak bisa berkata banyak, tetapi dia tidak lagi bersama van,” kata Schmidt tentang putrinya. “Saya ingin mereka mencari putri saya sekarang, bukan mencari van.”

Detektif dari Departemen Kepolisian Kabupaten Suffolk di New York, kampung halaman Petito, sedang menyelidiki kepergiannya. Van putih telah ditemukan sejak Petito hilang, menurut juru bicara departemen tersebut.

Petito dan pacarnya memiliki saluran YouTube untuk mengunggah rekaman perjalanan mereka yang disebut “Nomadic Statik.”

Pacar Petito tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar pada hari Minggu. Pihak kepolisian saat ini meminta bantuan warga setempat untuk menemukan Petito.

Petito memiliki ciri fisik rambut pirang dan mata biru. Dia mempunyai tato segitiga dengan bunga di lengan kirinya dan tato "Let it be" di lengan kanannya.