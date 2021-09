TIKET taman hiburan ternama di dunia, Universal Studios yang baru akan dibuka untuk umum di Beijing pada 20 September bertepatan dengan libur musim gugur di China ludes terjual hanya dalam waktu satu jam.

Tiket masuk wahana permainan yang berada di Distrik Tongzhou itu habis terjual tepat pukul 00.00 pada Selasa waktu setempat atau Senin pukul 23.00 WIB hanya dalam waktu satu jam sejak pihak pengelola membuka penjualan secara daring.

Harga tiket Universal Studios Beijing tidaklah murah, berkisar antara 418 hingga 748 yuan (Rp923 ribu - Rp1,65 juta), sedangkan pada hari pembukaan 638 yuan (Rp1,4 juta).

Wahana tersebut dibuka untuk umum pada 20 September mulai pukul 12.00 hingga 22.00 sebagaimana pemberitaan di sejumlah media setempat.

Pembukaan Universal Studios yang berada di pinggiran wilayah Ibu Kota tersebut sempat mengalami penundaan karena pandemi Covid-19.

Tempat hiburan milik pemerintah China itu dibangun sejak 2014 di atas lahan seluas 400 hektare. Pemerintah kota Beijing juga telah membuka jalur kereta metro bawah tanah menuju Universal Studios yang berjarak sekitar 25 kilometer dari pusat kota.

Beberapa objek menarik di taman hiburan itu, di antaranya Kungfu Panda Land of Awesomeness, Transformers: Metrobase, Minion Land, The Wizarding World of Harry Potter, Jurassic World Isla Nublar, Hollywood, dan WaterWorld.

(put)