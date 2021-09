XAVIERA Putri merupakan mahasiswi penerima beasiswa dari pemerintah Korea Selatan yang juga merupakan seorang content creator.

Selain menjalani kegiatan kampusnya, Xaviera aktif membuat konten seru dan edukatif di YouTube channel miliknya.

Sampai saat ini Xaviera mendapat banyak dukungan positif dari para penonton yang terhibur oleh karya-karyanya. Kini, channel-nya pun mencapai lebih dari 110.000 subscribers.

Xaviera merupakan salah satu mahasiswi di KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) yang merupakan kampus No. 1 di Korea Selatan dalam bidang Engineering dan IT.

Bagi warga negara Korea sendiri, menjadi mahasiswa KAIST merupakan kebanggan tersendiri karena sulitnya tes dan persyaratan untuk diterima. Xaviera, remaja kelahiran 2001 ini mengambil 2 major sekaligus yaitu Computer Science dan Business & Technology Management.

Baru-baru ini, Xaviera membagikan momen seru saat liburan bersama seorang konten kreator yang juga menerima beasiswa untuk belajar di Korea yaitu Bianca Kartika.

Xaviera dan Bianca memutuskan untuk pergi ke Pulau Jeju selama 2 hari 1 malam untuk refreshing dan jalan-jalan. Keduanya pun membagikan keseruan perjalanan yang halal dan ramah dompet.

Sesampainya di Jeju, keduanya langsung bergegas menuju restoran halal yang menyajikan makanan khas India. Kemudian keduanya mengunjungi sebuah peternakan dan melihat-lihat kambing, alpaca, keledai, dan hewan lainnya.

Sebelum hari berakhir, keduanya mengunjungi sebuah taman bermain dan sebuah cafe yang merupakan lokasi syuting video klip “Alcohol Free” yang dipopulerkan oleh girlband TWICE. Keduanya pun memesan berbagai snack dan juga air kelapa sambil menikmati pemandangan pantai. “Tempatnya cocok banget buat hangout, di luar ada tempat-tempat duduk lagi, ada kayak nuansa Bali gitu,” kata Xaviera. Yuk simak perjalanan seru keduanya hanya di YouTube channel Xaviera Putri!