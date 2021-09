PRAMUGARI Eliska Parker kerap membagikan potret aktifitasnya di media sosial. Baik saat bertugas sebagai awak kabin maupun di luar dinas.

Pemilik akun @eliskaparker memiliki lebih 7 ribu pengikut di Instagram. Tiap unggahannya selalu ditanggapi beragam netizen, terutama kaum pria. Ya, kecantikan Eliska memang bikin warganet terpesona terutama kaum adam.

Dikutip dari Instagramnya, berikut empat potret cantik Eliska Parker.

Berpakaian adat Bali

Liburan ke Bali rasanya tak afdal jika belum mengenakan pakaian adatnya. Ya Eliska Parker mencobanya. Ia terlihat anggun dan manis dalam balutan pakaian adat Bali, dengan kebaya kuning, bunga terselip di telinga dan rambut tergerai.

Lewat foto ini, Eliska mendapat banyak pujian dari pengikutnya.

"Cantik banget ❤️❤️❤️" tulis @rhotetz.

"Cantiknya tdk ad dua nya ini😍," sebut @bayu_tito.

Liburan ke Nusa Penida, Bali

Eliska mengunggah potret dirinya lagi liburan di Nusa Penida, Bali. Dalam kolom caption dia menuliskan: “I know there are so many beautiful places to see, but I would visit this place again if I could 🥰🥰”

Penampilan Eliska tampak santai dengan dengan baju bermotif hijau loreng yang dipadu dengan jeans pendek. Dia berpose candid di depan air laut yang berwarna biru kehijauan dengan memakai kacamata hitam yang kece.

Salah satu pengikutnya menulis komentar kagum: "Beautiful place and beautiful girl,"

"Cantikan tempatnya daripada orangnya," canda @muhammad_qhodri11.

Mirror selfie Bukan cuma cantik, foto Eliska kali ini membuat dirinya tampak seksi dan imut. Dia berswafoto dengan memakai mini dress tanpa lengan. Jangan lupakan kacamata bulatnya yang menambah kesan modis. Eliska melihat ke kamera dengan tersenyum sambil memegang ponselnya yang berwarna merah. Foto Instagram @eliskaparker "Imut imut banget Eliska. Cocok dengan warna bajunya" puji @adielang738. "Muluss kaki👏👏," puji @senobrotohjbu. Asyik ngafe Foto yang diunggah Eliska pada akhir Agustus lalu, memperlihatkan dirinya sedang berada di sebuah kafe. Eliska nampak anggun dengan rambut panjangnya yang tergerai indah. Ditambah senyum tipsnya yang membuat pramugari ini semakin manis. Foto Instagram @eliskaparker "Suatu saat kakak akan bisa membanggakan banyak orang dan bisa sukses dalam bekerja," tulis warganet dengan akun @adampg.21.