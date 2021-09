PERNAH membayangkan ke kafe, tetapi pelayanan yang diberikan dengan boneka-boneka yang menggemaskan? Salah satu kafe di Osaka, Jepang mengusung konsep ini, lho.

Namanya Kuma no Te Cafe (Bear Paw Cafe), kafe yang memberikan pengalaman bagi pelanggan di mana pesanan akan disajikan oleh sebuah boneka beruang yang menjulurkan tangganya melalui celah dinding kecil. Unik banget, ya!.

Kuma no Teta Cafe resmi dibuka pada 11 September 2021, dekat Stasiun Osaka Uehonmachi Nishi. Berbeda dari kafe kebanyakan, Kuma no Teta Cafe hanyalah memiliki beberapa lubang di dinding, sebelah kirim merupakan tempat untuk memesan dan membayar pesanan.

Begitu pesanan Anda sudah siap, beruang yang ramah akan menjulurkan tangannya keluar dari lubang dinding dan memberikan pesananmu, bahkan memberikan bunga mawar sebagai pelengkap dan lambaian tangan yang ramah.

Melansir Soranews, kucing memang dianggap karena kelucuan dan popularitasnya, tetapi beruang memiliki rasa kehangatan dan keamanan tertentu yang bekerja jauh lebih baik.

Baca juga: 5 Kafe Bertema Anime Jepang Bikin Ogah Pulang

(Foto: Instagram/@espressooo.patronum)

Sebab itulah, konsep kafe ini memiliki tujuan untuk memberikan kenyamanan kepada para pekerjanya yang mempunyai masalah kesehatan mental dan tengah menjalani terapi. Terutama bagi mereka yang cemas dan takut saat ada di keramaian, serta berinteraksi dengan orang lain.

Meskipun orang-orang di balik beruang itu sangat sensitif, tidak apa-apa untuk berinteraksi dengan menepuk mereka atau memberikan tos, tetapi perlu diingat untuk tidak terlalu agresif dan memberikan ruang untuk menghormati mereka.

Bila Anda tertarik untuk mengunjungi kafe satu ini, jangan khawatir karena harus pergi ke Jepang. Di Indonesia pun ada salah satu bar dengan memberikan pelayanan yang unik sama seperti Kuma no Te Cafe.

Bernama Myst Bar, bar ini bisa Anda temuka di Jalan Tebet Raya I Nomor 16, Jakarta Selatan dan Jalan Gang Suniarja Nomor 8, Bandung. Begitu datang, Anda akan dilayani oleh barista macan yang menggemaskan. Saat membayar pesanan Anda akan bertemu dengan buaya yang lucu.

Bar satu ini tampil dengan bangunan yang minimalis dibalut dengan warna abu-abu. Dari depan, pelanggan akan disuguhkan dengan intercom untuk memesan, tetapi ingat ya tidak perlu dipencet tombolnya, Anda bisa langsung berbicara ingin memesan apa.

Kemudian pesanan akan diberikan melalui lubang kecil berbentuk persegi yang ada di dinding. Tangan mungil dari balik lubang dinding, tepatnya macan akan mengantarkan pesanan Anda. Pilihan menunya pun cukup beragam, mulai es kopi susu, candy moody, feelings blue hingga popcorn.

Dalam unggahan video Tiktok @foodnotestories_, terlihat bagaimana tangan-tangan mungil dari macan dan buaya yang tengah melayani pesanan. Lantas warganet pun merasa heran dan pensaran dengan konsep bar yang unik ini.

(Foto: Instagram/@espressooo.patronum)

“This is soo cute wanna go there 🥰,” tulis @greenjulia_ci****.

“Lucu juga sih, boneka lucu suara mas-mas 😂.” komentar lain dari @aruels****

Ada juga komentar lucu dari akun @pramap****: “Ati-ati kasirnya buaya.”

Jika ingin merasakan pengalaman serupa, jangan lupa mampir ke Myst Bar dan rasakan sensasi unik memesan dengan keramahan para boneka yang menggemaskan.