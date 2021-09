BILA menginap di hotel yang semua stafnya adalah manusia tentu hal yang normal. Namun, apa jadinya ternyata salah satu hotel ini memiliki staf adalah robot? Jika Anda datang ke Jepang untuk mencari pengalaman yang benar-benar baru dan aneh, mungkin ini bisa menjadi referensi.

Penginapan ini bernama Henn na Hotel Tokyo Ginza yang ada di Nagasaki, Jepang. Henn na Hotel adalah hotel pertama di dunia yang dijalankan oleh robot, bahkan masuk dalam Guinness Book of Records karena keunikan stafnya. Henn sendiri berarti berubah (aneh).

Begitu masuk ke dalam lobi, Anda akan disambut dengan tiga robot yang berdiri di belakang meja resepsionis, dua di antaranya adalah dinosaurus bernama Mirai dan Yumeko, serta satu robot resepsionis wanita bernama Kibo.

Jangan khawatir karena robot-robot ini mampu berbicara dalam empat bahasa, yakni Jepang, Korea, China, dan Inggris. Robot yang sangat hidup ini mungkin bisa menipu Anda dan berpikir bahwa mereka adalah manusia sungguhan.

Ini karena mereka memiliki gerakan dan penampilan yang realistis. Robot-robot ini berkedip dan menoleh ketika Anda berjalan ke meja dan tersenyum menyambut kedatangan Anda.

(Foto: TikTok/@jesseogn)

Di sebelah meja mereka ada monitor layar sentuh yang akan membantu Anda berinteraksi dengan robot serta check in dan check out dengan benar. Tamu internasional bahkan dapat check in hanya dengan memindai paspor.

Henn na Hotel telah menciptakan sistem di mana tidak perlu lagi berinteraksi dengan karyawan manusia. Robot-robot inilah yang menjalankan pembersihan, lobi, dan area resepsionis hotel. Bahkan juga mengandalkan layanan robot cleaning.

Setiap kamar memiliki lemari yang sebenarnya berfungsi ganda sebagai pembersih kering otomatis. Ada juga penyedot debu otomatis yang berjalan di sekitar gedung memastikan semuanya selalu bersih.

Sementara fasilitas Hotel Henn na lainnya lebih fokus pada hiburan dan menampilkan alam yang aneh, Hotel Ginza berfokus pada kemudahan dan kenyamanan untuk lebih memenuhi kebutuhan konservatif dari para pekerja bisnis.

Dalam unggahan video TikTok @jesseogn, terlihat dirinya yang disambut oleh robot wanita cantik di meja resepsionis. Bahkan tampak robot itu juga berkedip dan tersenyum. Melihat keunikan hotel, beragam cuitan warganet membanjiri kolom komentar. “Saat saya tertidur, satu per satu mata terbuka,” tulis @evidagoat. “Tidak perlu berinteraksi dengan manusia lagi. Saya menyukainya!,” tulis ti_fab_7 di kolom komentar. Bahkan ada juga yang menanggapinya dengan tidak tertarik untuk menginap di tempat ini karena merasa aneh dan menyeramkan melihat robot-robot yang terlihat seperti manusia sungguhan. Baca juga: Tips Cari Penginapan Hemat Saat Wisata di Jepang “Saya tidak akan pernah mencobanya! Saya menyukai berinteraksi dengan manusia lain,” tulis @delorcakery. Saat ini, Henn na Hotel mengoperasikan delapan hotel di seluruh Jepang yang memiliki robot sebagai stafnya, sebagian besar berbentuk humanoid. Apa Anda tertarik untuk menginap di Henn na Hotel Tokyo Ginda? Merasakan sensasi baru dan keanehannya, bisa coba datang ke tempat ini, lho. Ada banyak lokasi di sekitar Jepang yang bisa sesuai dengan kebutuhan Anda.