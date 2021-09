SEORANG pramugari selalu tampak menyenangkan dipandang mata. Selain karena paras cantiknya, penampilannya juga kerap menuai decak kagum sehingga membuat mata betah berlama-lama melihatnya.

Demikian halnya dengan pramugari Maya Anggun Sekar. Pramugari dari salah satu maskapai swasta ini senantiasa menuai pujian warganet dengan deretan koleksi fotonya yang diunggah ke media sosial Instagram.

Melalui akun pribadinya @mayaasekar dengan lebih dari 5.000 ribu pengikut, pramugari yang akrab disapa Sekar ini sering membagikan foto pada feeds Instagramnya.

Penasaran oleh deretan koleksi foto cantik pramugari satu ini? Berikut Okezone telah merangkumnya untuk Anda.

Senyum menawan

Mengenakan dress berwarna hitam Sekar sungguh terlihat cantik, ditambah dengan aksesoris jam tangan dan anting berwarna gold.

(Foto: Instagram/@mayaasekar)

Foto ini memelihatkan senyum manis, dan cara berdandan dengan sentuhan make up simpel membuat para followers pramugari ini gemas untuk memberikan komentar.

"Cantik banget...," puji akun @hartonowidi****.

Traveling ke Papua

Jika menilik galeri Instagram Sekar, ia memang cukup aktif membagikan momen dalam kehidupan sehari-harinya.

"My job my adventure ✌🏻🍃," tulis Sekar pada caption fotonya.

(Foto: Instagram/@mayaasekar)

Profesi menjadi pramugari memang membuat Sekar dapat bekerja seraya menikmati waktu berlibur.

Melalui unggahannya, terlihat ia sedang duduk santai di atas perahu, dengan dress berwarna mustard. Latar belakang pemandangan Sentani, Jayapura pun semkain memanjakan mata.

Body goals

Sekar kali ini tampil menarik dengan outfit andalannya. Ia mengenakan pakaian sporty, yang membuatnya semakin kece.

Terlebih ketika mengenakan topi dengan rambut yang terurai, pose memerlihatkan tubuhnya yang body goals pun menuai pujian warganet.

(Foto: Instagram/@mayaasekar)

"Body goals💛," kagum @tyanovi****.

"Cantiknya gak kuat," tambah komentar warganet lainnya.

Tampil fresh dengan rambut dicepol

Pada unggahan foto kali ini Sekar tampil fresh dengan gaya rambut dicepolnya. Ia terlihat sedang menikmati pesona wisata Candi Borobudur di tengah kesibukannya sebagai awak kabin.

(Foto: Instagram/@mayaasekar)

Rasa bahagianya ketika menikmati liburan tak hanya tergambar lewat deretan foto dengan pose cantik. Namun, juga terlihat melalui caption yang menyertai foto unggahannya.

"Happiness is not something ready made, it comes from your own actions💃🏻," tulis Sekar.