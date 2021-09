JIKA Anda berada di pesawat dengan deretan tiga kursi dan berakhir di tengah, sandaran tangan mana yang Anda miliki? Apakah kedua sandaran tangan itu milik Anda? Atau apakah itu untuk penumpang di kedua sisi Anda?

Pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Sebab topik itu menjadi perdebatan berkepanjangan pada dunia penerbangan.

Melansir Times Now News, seorang pramugari telah menjawab pertanyaan tersebut. Boris Millan, penulis panduan perjalanan udara The Common Sense of Flying, baru-baru ini muncul di podcast Confessions on the Fly membahas bab dari bukunya tentang etika pesawat.

Dia mengatakan kepada pembawa acara Laura 'LJ' Salerno dan Pramugari Jo; “Mereka melakukan banyak penelitian di Inggris untuk beberapa alasan tentang hal ini. Ketika Anda duduk di kursi tengah, Anda harus…”

LJ memotong pembicaraan Boris, “Anda mendapatkan kedua sandaran tangan!”

Boris pun mengiyakan pernyataan LJ. Ada beberapa penjelasan mengapa orang di tengah mendapat keistimewaan tersebut.

Mengapa orang di kursi tengah berhak mendapat dua sandaran tangan? Awal tahun ini, pakar etiket Jodi RR Smith dari President Mannersmith Etiquette Consulting, mengatakan kepada Reader's Digest; “Ketika duduk tiga orang di pesawat, orang di tengah menguasai kedua sandaran tangan,”.

“Orang yang berada di lorong memiliki manfaat untuk dapat bergerak bebas dan memiliki ruang yang melebar ke dalam lorong. Orang yang berada di dekat jendela memiliki manfaat untuk bersandar di jendela atau dapat melihat pemandangan," lanjut Smith. Alasan berhak atas dua sandaran “Tetapi orang di tengah tidak dapat dengan mudah bergerak atau meregangkan kaki, juga tidak ada tempat untuk bersandar. Oleh karena itu, mereka yang terjebak di kursi tengah memiliki hak atas dua sandaran tangan," jelasnya. Maka satu-satunya kelebihan yang dimiliki penumpang yang duduk di tengah adalah berhak atas dua sandaran tangan. Jadi, gimana menurut kalian Okezoners? Enggak perlu ribut lagi di pesawat berebut sandaran tangan ya!