ROYAL Caribbean's Wonder dikenal sebagai pelayaran terbesar dengan memiliki perosotan tertinggi di dunia. Kapal tersebut akan kembali memulai pelayaran pertama kalinya sejak pandemi di wilayah Amerika Serikat dan Eropa pada 2022 mendatang.

Diwartakan oleh Daily Star, kapal ini dikenal sebagai Royal Caribbean's Wonder of the Seas, sebuah kapal pesiar berukuran panjang 1.188 kaki (362 meter) dan lebar 210 kaki (64 meter).

Kapal yang dapat menampung 6.988 tamu di 16 dek, dengan 24 lift tamu, dan 2.300 anggota awak. Kapal yang pertama kali akan menempuh perjalanan di Amerika Serikat, dan Eropa tahun depan memulai perjalanan dari Fort Lauderdale ke Karibia.

Mulai 4 Maret 2022, pelayaran akan berhenti di dua kota ikonik, Barcelona dan Roma. Terlihat pada sebuah cuplikan, bahwa kapal itu ditarik keluar dari galangan kapal Chantiers de l'Atlantique di Prancis, sebagai tempat kapal itu dibangun.

Wonder masih dalam proses pengujian, sembari telah berhasil menyelesaikan uji coba laut pertamanya untuk memastikan bentuk kapal. Tes percobaan berlangsung beberapa hari, dengan kapal masih perlu perbaikan pada batas propulsi, navigasi, kinerja mesin serta yang lain lagi.

Royal Caribbean telah menyelesaikan 40 tes penerimaan laut bersama dengan inspeksi. Hanya dalam empat hari, untuk menempuh pelayaran sejauh 1.500 mil laut, dengan berhasil mencapai kecepatan 24 knot (27mph).

"Menjadi favorit kembali yakni di dek, seperti The Ultimate Abyss, memiliki seluncuran tertinggi di laut Central Park. Lalu, lingkungan yang dipenuhi tanaman asli dari ujung ke ujung, dan pengalaman dek kolam renang yang terinspirasi Karibia yang inovatif. Kapal baru mengundang para petualang dari segala usia untuk membayangkan kembali, menjelajahi, dan membuat kenangan sekali lagi," jelas pengelola Royal Caribbean dalam sebuah pernyataan.

Presiden dan CEO Royal Caribbean International, Michael Bayley berujar, kabar baik ini merupakan momen luar biasa yang sangat sayang jika dilewatkan. Terutama bagi mereka para traveler yang menggandrungi wisata kapal pesiar. "Momentum luar biasa di seluruh pemesanan, dan kapal kami yang akan kembali ke Amerika Serikat dan Eropa menjadi hal yang signifikan," tuturnya. "Armada dari Royal Caribbean International berhasil untuk berlayar kembali, sehingga kami sangat berinovasi dalam menyambut kapal baru seperti Wonder of the Seas," kata Bayley.