PRAMUGARI selalu menarik hati penumpang dengan sikap ramah dan senyuman manisnya. Senyum memikat itu tecermin dalam sosok Nadya Aldesta Siahaan.

Nadya merupakan pramugari yang bertugas di salah satu maskapai Indonesia. Melalui akun Instagram miliknya @nadyaaldesta, dia membagikan momen bahagia kepada para pengikutnya.

Berikut sederet potret Nadya yang mampu membuat netizen enggan berkedip.

Senyum memikat hati

Senyum menawan milik pramugari yang akrab disapa Nadya ini dapat dilihat melalui foto yang diunggahnya pada 2017.

Ia pun menulis caption yang selaras dengan potretnya. "For the smile is the beginning of love,".

(Foto: Instagram/@nadyaaldesta)

"Geulis" puji salah satu pengikut Instagram Nadya. Geulis merupakan cantik/manis dalam Bahasa Sunda.

Cantik dengan boyish style

Kali ini Nadya tampak kasual dengan atasan navy tanpa lengan. Dengan topi dan rambut terikat, Nadya terlihat lebih kece.

(Foto: Instagram/@nadyaaldesta)

Tidak lupa Nadya menulis kalimat positif dalam kolom caption. "Stay strong... make them wonder how you're still smiling ✨"

Selfie di pesawat

Potret selfie Nadya yang satu ini dijamin dapat menawan hati siapapun yang melihatnya. Terlebih jika Anda fokus pada bibir sang pramugari yang membentuk senyuman.

(Foto: Instagram/@nadyaaldesta)

Nadya nampak berpose di dalam pesawat. Namun kali ini dia terbang bukan sebagai awak kabin, melainkan hanya penumpang.

"Aduh cantiknya nona iniii 😽😽😽," tulis pemilk akun @nilah****

Berpose santai di kasur Tampil cantik tidak harus mengenakan dress mewah. Buktinya Nadya masih nampak flawless dengan kaos hitam kasual. Melalui unggahan tersebut ia terlihat sedang berbaring di kasur. Senyumnya yang merekah bisa meluluhkan netizen. "I remember the day I got my first flight was here," kata Nadya yang sedang mengingat kembali hari pertama ia terbang. Baca juga: Sederet Pesona Pramugari Maya Anggun Sekar, Netizen: Cantiknya Enggak Kuat! (Foto: Instagram/@nadyaaldesta) Lagi-lagi potretnya menuai pujian warganet di kolom komentar. "Syantiiiiiiiiiq😍," tulis @filzaa**** "Cantiknya adekku😍💕😙," timpal @annisa****.