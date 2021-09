PRAMUGARI tak hanya cantik, namun ia juga selalu membuat terpana dengan sederet gaya kece andalannya. Terlebih ketika foto berpose di depan lensa kamera.

Seperti halnya potret cantik seorang pramugari bernama Devi Setiawati. Melalui akun pribadi Instagram dengan lebih dari 14.000 pengikut, pramugari ini kerap membagikan foto lengkap dengan out fit kecenya.

Nah, untuk melihat sederet gaya kece pramugari yang akrab disapa Devi, berikut Okezone telah merangkumnya untuk Anda.

Senyum manis ngangenin

Pramugari acap kali terlihat cantik dalam berbagai kesempatan. Bagitu juga dengan seorang pramugari Devi, meskipun ia hanya berpose duduk di atas kursi namun dengan senyuman cantik dapat menarik orang untuk memandangnya.

"Maafin ga photogenic, emang banyak gaya aja anaknya 😔🤣," tulis caption pada foto unggahannya.

Foto dengan senyum manisnya itu pun mengundang komentar para pengikutnya.

"Devi senyum kamu manis," puji @miftaa****

Pelesiran ke China

Berkesempatan untuk terbang ke luar negeri, maka tak heran jika galeri Instagramnya terdapat foto dengan gaya ala pramugari Devi.

Termasuk juga saat ia berada di Nanjing, Jiangxi, China. Dengan caption: "What are you looking at?" tulis caption-nya.

Lengkap dengan out fit andalannya, mengenakan boomber jacket, waist bag hitam, dan smartwatch ia terlihat sangat kece.

Cantik dengan gaya sabrina

Melalui laman sosial Instagramnya, pramugari Devi terlihat sedang menikmati waktu senggang. Berada di The Swillhouse, Jakarta, ia tampil cantik dengan geraian rambut, setelan sabrina, dan tas hitamnya.

Dari foto unggahannya, warganet pun tentunya gemas memberikan pujian.

"Subhanallah makin cantik aja @devisetiawati," puji @ryan_julina****

"Mirip via vallen ya??" sebut @endhiiher****

Tampil kece di London Melancong ke luar negeri, tentunya pramugari Devi tak lupa untuk mengabadikan momen bahagianya. Seperti ketika pergi ke London Court, ia berpose cantik di salah satu tempat perbelanjaan kawasan pusat bisnis. (Foto: Instagram/@devisetiawati) Tak lupa, Devi mengenakan outfit simpel dengan blouse navy, celana jins, ditambah kacamata dan tas warna senada. Ia yang tampil lebih fresh dengan gaya rambut dicepol, terlihat semakin cantik. "Cantik sekali teh Devi😘😘," puji @almirashak****