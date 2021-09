KOTA Maribor di Slovenia adalah rumah bagi selentingan tertua di dunia yang masih menghasilkan buah anggur, tanaman tangguh yang berasal dari tahun 1570 Masehi, ketika kota itu menghadapi invasi Kesultanan Ottoman Turki.

The Old Vine adalah satu-satunya tanaman di dunia yang memiliki museum khusus sendiri. Namanya Old Vine House. Bangunan ini pernah menjadi bagian dari tembok kota.

Baca juga:Ā Menikmati Wisata Anggur di Yogyakarta

Tumbuh di sisi bangunan bersejarah ini dan masih menghasilkan panen tahunan sekitar 35 hingga 55 kg anggur, cukup untuk menghasilkan 15 hingga 35 liter anggur, yang dikemas dalam botol khusus 2,5 dl yang dirancang oleh seniman terkenal, Oskar Kogoj.

Melansir dari Oddity Central, Selasa (28/9/2021), hanya sekitar 100 botol yang diproduksi setiap tahun, sebagian besar digunakan sebagai hadiah protokol khusus.

The Old Vine menghasilkan anggur dari varietas "ˇametovka" atau "Modra kavĨina", salah satu tanaman anggur bangsawan tertua yang dijinakkan di Slovenia.

Baca juga:Ā 5 Makanan Khas Nusantara dengan Nama Nyeleneh, Kerupuk Melarat hingga Sate Lalat

Buah anggur tertua di dunia ditanam di Maribor menjelang akhir Abad Pertengahan ketika Maribor menghadapi invasi Ottoman.

Meskipun tumbuh di tembok kota pada saat itu, entah bagaimana berhasil bertahan dari pertempuran sengit yang mengikutinya.

Itu juga selamat dari kebakaran yang sering terjadi pada masa itu karena struktur kayu yang tertutup jerami yang rentan, serta kutu yang membunuh begitu banyak tanaman merambat lainnya. Selama Perang Dunia II, pasukan Sekutu mengebom Maribor dan menghancurkan sebagian tembok kota tua, tetapi pohon anggur itu sekali lagi secara ajaib lolos. Saat ini, Old Vine adalah bagian penting dari Maribor, dan sebenarnya seluruh sejarah dan budaya Slovenia, jadi cangkokan dari anggur tertua di dunia disajikan ke kota dan institusi mitra di seluruh dunia. Anggur spesial yang dibuat dari buah anggur The Old Vine setiap tahun telah disajikan kepada sejumlah tokoh terkenal selama bertahun-tahun, termasuk pemimpin spiritual Tibet Dalai Lama, mantan Presiden AS Bill Clinton, Paus Yohanes Paulus II, dan aktor Brad Pitt, di antara banyak lainnya.