PRAMUGARI dituntut untuk tampil menarik dan menawan saat bekerja. Cantik saja tak cukup, tapi juga harus cerdas dan sopan dalam melayani. Biasanya, di luar pekerjaan, pramugari tetap menjaga penampilannya.

Aziah Zaini contohnya. Pramugari asal Malaysia ini gemar berpose layaknya model. Akrab disapa dengan bibis Zaini, dia meraup sedikitnya 8 ribu pengikut Instagram. Potret Aziah sering dibanjiri dengan pujian karena penampilannya yang menawan.

Nah, penasaran seperti apa pose Aziah Azini? Intip foto-fotonya yang dikutip dari Instagram @aziahzainis.

1. Kalem dengan balutan dress sederhana

Aziah tampil memesona dengan dress berwarna putih yang tidak mencolok. Berlatar belakang balkon, dia tersenyum manis ke kamera sambil menggerai rambut panjangnya.

Instagram @aziahzainis

Penampilan Aziah semakin cantik seiring bertambahnya umur. "#32yearsyoung bg chance laaa #1989 #2ndseptember," tulisnya yang tengah berulang tahun pada saat itu.

"Happy birthday si cantikk," kata salah satu pengikut Aziah.

2. Selfie Aziah yang persis boneka Barbie

Pramugari kelahiran 89 ini mengunggah potret cantik dirinya saat mirror selfie. Ia berpose nunduk di depan kaca dan matanya melirik ke arah ponsel.

Instagram @aziahzainis

Kali ini Aziah nampak girly dengan atasan model off shoulders bermotif floral. Blush on pink di kedua pipinya membuat riasan Aziah mirip boneka Barbie.

"Love you," komentar nakal warganet.

"Hi si cantik," tambah netizen lain menggoda sang pramugari.

3. Tampil anggun bak pengantin di pelaminan

Potret Aziah dalam balutan gaun berwarna krem sukses memesona pengikut Instagramnya. Meskipun hanya menghadiri acara kerabat, Aziah berpose layaknya calon pengantin yang habis dilamar.

Instagram @aziahzainis

Apalagi Aziah memegang buket bunga sambil duduk di bangku yang telah dihiasi. Caption yang ditulisnya membuat potret makin romantis.

"Will you love me when my heartbeat stops

When my heartbeat stops, will you stay mine?

Will you promise me you'll search for us?

Will you find me afterlife?" tulis Aziah.

4. Pose kalem dalam pakaian tradisional

Foto Aziah yang mengenakan kebaya dan kain batik tidak kalah memukau. Aziah sering menggerai rambut coklatnya di beberapa kesempat. Rambut ini berhasil menambah kecantikan si pramugari.

Instagram @aziahzainis

Aura cantik dalam diri Aziah menyihir siapapun yang melihatnya, termasuk warganet.

"Beautiful " puji pengikut Aziah.

"When I need you.. " gombal warganet.